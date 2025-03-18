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年薪最少320萬！外媒曝「這12項AI技能」撼動高薪市場

2025/03/18 20:13

美國《AI4Beginners》網站列出目前薪資最高的12個AI技能。（示意圖，路透）美國《AI4Beginners》網站列出目前薪資最高的12個AI技能。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從2年前人工智慧（AI）應用程式和工具公開以來，全球商業發生巨大變化，它已成為大多商業的關鍵部分，推動了對掌握該技術的人才的需求增加。據調查，近71%的雇主表示，他們更願意聘用經驗較少、但具備良好AI技能的應徵者，而不是經驗豐富但沒有AI技能的應徵者。美國《AI4Beginners》網站列出目前薪資最高的12個AI技能，從最低平均年薪99628美元（約新台幣328萬元）到最高184141美元（約新台幣606萬元）。

首先，具有人工智慧研究（AI Research）技能的薪資最高。AI研究科學家的年薪通常在172895美元至191576美元（約新台幣569萬至630萬元）之間，平均年薪為184141美元。具有人工智慧研究技能的人，任務是尋找新技術、演算法和方法來改進現有的人工智慧系統。

而當中薪資相對較低的技能則是深度學習（Deep Learning），平均年薪約為99628美元。深度學習專注於設計、實施和優化網路來處理和分析數據。它是機器學習的一個子集，可以幫助公司處理大量非結構化數據，同時使機器學習並執行模仿人類智慧的特定任務。醫療保健公司使用它進行醫療診斷，零售店使用它進行詐欺檢測，汽車公司使用它進行物體檢測。

其他高薪的AI技能還包括機器學習（Machine Learning）、自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）、電腦視覺（Computer Vision）、AI倫理與偏見緩解（AI Ethics and Bias Mitigation）、人工智慧機器人流程自動化（RPA）、生成式AI建模（Generative AI Modeling）、數據處理與特徵工程（Data Processing and Feature Engineering）、AI工程（AI Engineering）、AI聊天機器人開發（AI Chatbot Development）、AI解決方案架構師（AI Solution Architect）。

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