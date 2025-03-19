農地贈與這些對象 符合要件免徵贈與稅

高雄國稅局表示，農地贈與特定對象享免稅，但5年內出售將追繳贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局，贈與農地要符合免稅規定，除了受贈對象必須是直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹或祖父母，且申報時要檢附「農業用地作農業使用證明書」外，受贈人自受贈日起5年內須將該土地繼續供農業使用，若有移轉情形，將對贈與人追繳贈與稅。

高雄國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，作農業使用的農業用地及其地上農作物，贈與「民法」第1138條所定繼承人者，其土地及地上農作物價值全數不計入贈與總額；但受贈人自受贈日起5年內，未將該土地繼續作農業使用，且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，或雖在期限內恢復作農業使用而再有未作農業使用情事者，應追繳應納稅賦。

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高雄國稅局表示，為防止受贈人於核准免稅後未作農業使用、廢耕、移轉，而失去租稅獎勵目的，所以對免稅農地有管制5年的規定，除受贈人死亡、受贈土地被徵收或依法變更為非農業用地等情形外，一旦在管制期間內發現免稅農地未由繼續作農業使用，就會對贈與人追繳贈與稅。

舉例說明，甲君於2022年2月將公告土地現值2244萬元的農地贈與女兒乙君，並檢附農地農用證明書申報贈與稅，經國稅局核定該土地免課徵贈與稅。不過，乙君2024年6月因有資金需求而出售該筆農地，因乙君已無法將該土地繼續作農業使用，國稅局應對贈與人甲君追繳贈與稅200萬元〔（2244萬-免稅額244萬）×稅率10%〕。

高雄國稅局提醒，國稅局會定期清查列管農地使用、移轉情形，一旦查得於列管期間移轉或移作其他用途，將通知當事人限期回復所有權登記並繼續作農業使用，無法回復所有權並繼續作農業使用，將依法對贈與人追繳贈與稅。

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