晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Kia小型掀背車Picanto小改款登台 60萬元有找

2025/03/18 19:40

Kia總代理台灣森那美起亞今天正式導入Kia Picanto小改款，起跳價60萬元有找，搶攻小型掀背車市場。（台灣森那美起亞提供）Kia總代理台灣森那美起亞今天正式導入Kia Picanto小改款，起跳價60萬元有找，搶攻小型掀背車市場。（台灣森那美起亞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Kia總代理台灣森那美起亞今天正式導入Kia Picanto小改款，起跳價60萬元有找，搶攻小型掀背車市場。

小改款的Kia Picanto共有Trendy與Apex兩款車型可供選擇，建議售價分別為59.9萬元和67.9萬元。

台灣森那美起亞表示， Picanto在台上市以來，累計車主已達近7500位，為滿足台灣消費者需求，台灣森那美起亞向母廠極力爭取後，全新改款的Kia Picanto，以59.9萬元起搶市。

全新的Picanto以輕巧動感的車身尺碼，成為穿梭在車水馬龍都會區的最佳代表車款，不只外型搶眼，全新設計的Supervision 多彩科技儀表板更為車艙增添科技氛圍，相關行車資訊辨別更加輕鬆直覺。

中控台上方的懸浮式8吋多媒體影音觸控系統，集車載影音娛樂系統於一身，除了提供後視鏡頭的清晰倒車視野外，更支援Apple Carplay與Android Auto，無論是透過大螢幕或多功能方向盤，都能輕鬆聽音樂或是免持通話，將生活與用車間做緊密的結合。

全新的Picanto搭載1,197c.c.直列四缸引擎，在Dual-CVVT雙連續可變汽門正時系統加持下，擁有79ps/11.5kgm的最大出力，搭配五速電子序列式變速系統，具備每公升18公里的油耗水準，加上稅金優勢，可減少用車養車的支出負擔。

同時擁有包含駕駛座膝部輔助氣囊在內、共７具安全輔助氣囊外，還擁有BCA盲區防撞系統與RCCA後方交通防撞系統，搭配同級最佳含行人、騎士、車輛、路口偵測的FCA前方主動防撞系統與LFA車道維持輔助系統與LKA車道修正輔助功能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財