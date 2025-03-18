Kia小型掀背車Picanto小改款登台 60萬元有找

Kia總代理台灣森那美起亞今天正式導入Kia Picanto小改款，起跳價60萬元有找，搶攻小型掀背車市場。（台灣森那美起亞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Kia總代理台灣森那美起亞今天正式導入Kia Picanto小改款，起跳價60萬元有找，搶攻小型掀背車市場。

小改款的Kia Picanto共有Trendy與Apex兩款車型可供選擇，建議售價分別為59.9萬元和67.9萬元。

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台灣森那美起亞表示， Picanto在台上市以來，累計車主已達近7500位，為滿足台灣消費者需求，台灣森那美起亞向母廠極力爭取後，全新改款的Kia Picanto，以59.9萬元起搶市。

全新的Picanto以輕巧動感的車身尺碼，成為穿梭在車水馬龍都會區的最佳代表車款，不只外型搶眼，全新設計的Supervision 多彩科技儀表板更為車艙增添科技氛圍，相關行車資訊辨別更加輕鬆直覺。

中控台上方的懸浮式8吋多媒體影音觸控系統，集車載影音娛樂系統於一身，除了提供後視鏡頭的清晰倒車視野外，更支援Apple Carplay與Android Auto，無論是透過大螢幕或多功能方向盤，都能輕鬆聽音樂或是免持通話，將生活與用車間做緊密的結合。

全新的Picanto搭載1,197c.c.直列四缸引擎，在Dual-CVVT雙連續可變汽門正時系統加持下，擁有79ps/11.5kgm的最大出力，搭配五速電子序列式變速系統，具備每公升18公里的油耗水準，加上稅金優勢，可減少用車養車的支出負擔。

同時擁有包含駕駛座膝部輔助氣囊在內、共７具安全輔助氣囊外，還擁有BCA盲區防撞系統與RCCA後方交通防撞系統，搭配同級最佳含行人、騎士、車輛、路口偵測的FCA前方主動防撞系統與LFA車道維持輔助系統與LKA車道修正輔助功能。

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