工會意見不同調 台電工會聲明：支持合理電價

「台灣電力工會」發表聲明，台灣電力工會成立於民國47年，會員人數達2萬8862人，涵蓋99.32%的台電同仁，「台灣電力工會」才是代表多數台電同仁聲音的工會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕「台灣電力產業工會」今（18日）反對政府再漲電價，並指「台灣電力工會」漠視基層的反彈與不滿；對此「台灣電力工會」發表聲明，台灣電力工會成立於民國47年，會員人數達2萬8862人，涵蓋99.32%的台電同仁，「台灣電力工會」才是代表多數台電同仁聲音的工會。

台灣電力工會聲明指出，「支持電價合理化」，以利電業永續經營，讓全體台電同仁能在合理的工作環境及待遇下，全心全力為國家的供電穩定打拼。

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台電工會表示，2022年以來，台電面臨燃料成本上漲的壓力，電價卻為穩定民生物價而無法漲足，導致台電虧損至今，對於公司全體同仁而言實屬「非戰之罪」，台電期盼社會各界理解電價合理化及政府補貼台電有其必要性。

台灣電力工會強調，燃料成本上漲導致電業虧損、需要漲價和補貼的困境，並非台電獨有，今出席台電工會會員代表大會的韓國全國電力勞動組合副委員長金日亨副委員長致詞時也提到，因為戰爭造成的燃料成本上升，韓電也累虧約40兆韓元（約9033億台幣），為了穩定供電，仍需持續投資設備，因此「必須早日讓電價正常化」。

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