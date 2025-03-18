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電價上漲應對方案 漢翔電力島助企業創20％投資報酬率

2025/03/18 19:50

胡開宏表示，電力島將打造一座可削峰填谷、支援頻率調節，可為用電大戶創造出高達20%的投資報酬率。（記者蔡淑媛攝）胡開宏表示，電力島將打造一座可削峰填谷、支援頻率調節，可為用電大戶創造出高達20%的投資報酬率。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕漢翔公司今日在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術，董事長胡開宏表示，將打造一座可削峰填谷、支援頻率調節的電力島，可為用電大戶創造出高達20%的投資報酬率。

胡開宏指出，過去兩年，台電平均電價上調近20%，其中尖離峰價差最高達9.29元/度，且未來電價仍有上調趨勢，企業勢必提早應對電力成本（電費）大幅增加壓力，電力島是漢翔公司藉由整合先進儲能與智慧調度技術，於用電尖峰時段提升調度彈性，於電力系統波動時穩定供電品質。

漢翔公司在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。（記者蔡淑媛攝）漢翔公司在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。（記者蔡淑媛攝）

電力島的一大特色是用電「無縫銜接」，當尖峰時段用電緊繃時，轉而使用電力島的供電，讓電力負載曲線趨於平緩。另外，停電時可孤島運作，復電時恢復正常供電，種種特色能為用電大戶提供更加彈性的能源調度、更加穩定的供電品質，還可降低成本。

胡開宏表示，漢翔開發微電網系統，將可為用電大戶示範，如何利用台電的離峰、尖峰電價差異，為企業創造出高達20%的投資報酬率，也可透過風、光、儲的架構，提供企業更穩定的電力來源，防止生產中斷。

漢翔將拓展電力島應用於國內用電大戶，並擴大市場規模進軍東南亞能源市場，同時與國際儲能大廠合作，精進儲能與再生能源整合技術，優化工程設計，並依用電大戶需求及環境條件，提供合宜的電力島建置成本。

漢翔公司在台中水湳廠區啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。（記者蔡淑媛攝）漢翔公司在台中水湳廠區啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。（記者蔡淑媛攝）

經濟部國營司副司長劉起孝也說，國家近年積極推動再生能源，因此儲能設備發展很重要，漢翔開發電力島讓台灣邁向再生態源新的新標竿，展現電網靭性，一旦有災害或特殊情形發生，電網可獨立運作，不會全島大停電，而風光儲電的效果，讓能源轉型，配合政府綠能產業有成果。

漢翔目前在今年建置能滿足全公司用電需求的電力島，未來則瞄準全台用電大戶做推廣，並進軍海外市場，推動全球綠能發展。總經理馬萬鈞指出，建置過程中克服多項挑戰，整合了先進儲能與智慧調度技術，軟體為漢翔自行研發，更與學術單位、業界專家合作，打造出穩定、安全的儲能系統。

漢翔總經理馬萬鈞指出，建置過程中克服多項挑戰，整合了先進儲能與智慧調度技術，軟體為漢翔自行研發。（記者蔡淑媛攝）漢翔總經理馬萬鈞指出，建置過程中克服多項挑戰，整合了先進儲能與智慧調度技術，軟體為漢翔自行研發。（記者蔡淑媛攝）

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