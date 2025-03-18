中國民間消費信心低迷 學者：北京一直找錯病因

北京的經濟政策轉向消費，凸顯官方承認經濟形勢嚴峻，但決策官員對造成此一問題的因果關係一直「誤診」。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府日前宣布30項「提振消費專項行動方案」，專注於提高收入、穩住股市、推動房市止跌回穩、改善醫療和養勞服務，希望藉此提振低迷的民間消費信心。經濟學家指出，北京當局的經濟政策轉向消費，凸顯官方承認經濟形勢嚴峻，但決策官員對造成此一問題的因果關係一直「誤診」。

美國智庫「大西洋理事會」高級研究員馬克（Jeremy Mark）12日在該機構官網發文表示，對於通常不斷靠吹噓進行宣傳，狂妄自大的共產黨來說，公開稱經濟政策優先考慮消費的反常舉動顯示，中國經濟可能出了大問題。

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馬克指出，檢視中國政府公布的計畫，北京當局提供給消費者和企業的支持遠遠不夠用，因為這些計畫既不太可能恢復房地產崩盤摧毀的家庭財富，也不可能為數百萬失業的大學生提供就業機會，尤其是考量到在歷經幾年的需求低迷和價格下跌後，中國家庭和企業仍在努力維持生計。

英國《金融時報》報導，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員許成鋼表示， 北京當局的經濟政策轉向消費，凸顯官方承認經濟形勢嚴峻，但決策官員仍不清楚要採取哪些具體措施來刺激需求，「如果我們看（中國）公開宣布的政策措施，卻仍然看不到他們在支持國內需求方面有多少措施，儘管他們承認有些問題，但仍更加強調供應面」。

牛津大學中國中心研究員、前瑞銀集團首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）17日在X平台發文指出，並非低迷的信心妨礙了中國民眾，並導致消費疲軟，回顧胡錦濤和溫家寶時期的大量消費計畫，足可證明這一點，真正的原因是中國政府的宏觀和產業政策導致了消費疲軟，進而引發信心低迷。

馬格納斯表示，「提振消費專項行動方案」與去年中共三中全會、中央經濟工作會議和3月初的全國人大會議基調一致，但這些與需求導向相關的事情都欠缺配套的資金支持細節，這是因為中國政府似乎不願承諾在現有基礎上投入更多，而且提議的大部分內容是增加消費品和服務的供應，而這根本不是中國當前的問題。

馬格納斯說，北京當局認為，問題在於信心不足和消費機會有限，其政策取向也是如此，但真正的問題出在中國政府的整體產業和出口模式，這才是導致消費者和企業信心低迷的根本原因，而北京當局一直在「誤診」。

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