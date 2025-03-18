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漢翔無人機訂單到手 6月推出「反制無人機系統」

2025/03/18 19:25

漢翔董事長、台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏。（記者王憶紅攝）漢翔董事長、台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔董事長胡開宏表示，漢翔已和智飛合作製造無人機，而漢翔首架「反制無人機系統」將在6月與策略夥伴一起推出。同時身兼台灣卓越無人機海外商機聯盟主席的胡開宏說，目前正在統計、盤點聯盟夥伴的海外訂單，預期520前會繳出一張成績單。

台灣卓越無人機海外商機聯盟自去年九月成立以來，已與美國、波蘭、捷克、立陶宛、德國等簽署合作協議，開發潛在訂單。胡開宏表示，無人機海外商機聯盟是大平台，與國際廠商彼此交流、互補，且多有所斬獲，但還需要做整體統計與盤點，預期5月會有數字出來。

胡開宏表示，日前參展德國XPONENTIAL無人機展，台灣館是最大的館，受到國際關注，在打造去紅化的無人機供應鏈下，預期也可望接到近期宣布要增加國防預算的歐盟國家訂單。

胡開宏強調，台廠在無人機方面的優勢包括半導體、IC設計等等，以及精密製造與量產能力，同時，政府也已成立國家隊，由行政院主導無人載具國家隊，國發基金支持核心技術，並針對法規鬆綁、測試功率、投資策略、發展途徑等做規劃，畢竟無人機是未來不對稱作戰的最有效武器，且未來無人機市場不是光是軍用商規，還包括大型運輸、離島運送等。

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