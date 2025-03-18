凌群AI智慧電腦人、智慧藥櫃應用 打入醫療院所

凌群參展2025年智慧城市展。圖右起為TCA理事長彭双浪、凌群電腦總經理劉瑞隆、副總統蕭美琴及金管會副主委陳彥良。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌系統整合廠凌群（2453）近年積極發展AI產品，今日於2025年智慧城市展中展出最新的AI賦能應用，包含AI政府、智慧醫療、智慧零售、智慧安防、智慧凌群、AI Infra等，每一項目都已有客戶，在零售、醫療領域並積極發展「智慧電腦人」應用，目前已獲得聯新國際醫院採用，預計明年第二季上線，智慧藥櫃也打入台北、台中署立醫院。

凌群說明，其智慧電腦人在醫療場域的應用包含掛號電腦人、健保管理電腦人、醫療關懷電腦人、醫院志工電腦人與護理紀錄電腦人等，在零售領域則可打造AI導購專員、智慧助理或雙向翻譯，都是需要雙向互動的場域。

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凌群今日也展出由人事行政總處指導開發的「WebHR_GPT生成式AI人事法規查詢系統」，採用微軟Azure大語言模型中的檢索增強生成 架構，結合Azure認知搜尋功能，建立了考試院及所屬、人事總處、教育部相關人事法規及函釋的專屬知識庫，在去年1月上線，此次並獲得了「2025智慧城市創新應用獎」肯定。

今年「凌群電腦主題館」中共規劃展出7大主題、23項展出內容，聚焦AI政府（公部門生成式AI應用範例）、智慧醫療（醫療智慧電腦人AI Agent與藥櫃管理）、智慧零售（點餐助理及智能食譜）、智慧安防（資安AI化與雲端監控）、智慧凌羣（服務型機器人與AI化智能監控）、AI Infra（AI賦能平台）與國際合作夥伴解決方案等，為產業佈局AI轉型提供智慧驅動的新藍圖。

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