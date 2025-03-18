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Taboola啟用台灣旗艦辦公室 台北躍4大AI研發中心之一

2025/03/18 18:48

廣告科技公司Taboola宣布，台灣辦公室暨AI研發中心正式啟用。（記者徐子苓攝）廣告科技公司Taboola宣布，台灣辦公室暨AI研發中心正式啟用。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕在美國納斯達克上市的廣告科技公司Taboola今天宣布，台灣辦公室暨AI研發中心正式啟用，展現深耕台灣的企圖心。目前台灣60多名員工中，就有約40位AI研發人才，而台灣因優秀的AI人才資源、完善的研發基礎，成為Taboola全球4大AI研發中心（以色列特拉維夫、美國洛杉磯、台灣台北、匈牙利布達佩斯）之一的重要據點。

Taboola高階主管和台灣政府官員今天皆出席辦公室啟用典禮，包含：Taboola總裁曁營運長Eldad Maniv、研發副總裁暨洛杉磯與台灣研發中心負責人俞寧寧、大中華區副總裁李承隆、外交部政務次長吳志中、國科會副主位蘇振綱、數發部政務次長闕河鳴等人。

Taboola於2007年在以色列創立，透過優化文章底部的版位，提升廣告主商業效益，致力於透過超越搜尋和社群的「成效型廣告」技術，提供可量化的成效驅動方案。Taboola已和數千家企業合作，透過名為Realize的廣告平台，直接觸及全球眾多新聞和內容媒體的6億多日活躍用戶。

Taboola與台灣國科會「博士創新之星計畫」（LEAP / X Talent）長期合作，早在2017年便已選派優秀博士生赴Taboola總部紐約進修；也於2020年正式成立台灣AI研發中心。Taboola表示，每年在AI研發上投入超過1億美元，台北團隊更是目前全球生成式AI關鍵技術的重要發源地，協助整體廣告代理及服務流程實現自動化。

Taboola台灣旗艦辦公室坐落於台北信義安和捷運站附近的「敦南之森（Taipei Lumitree）」，位於台北敦化南路寶紘敦南商業大樓一樓廣場，內部以白色、藍色的設計呼應品牌特色。

在員工福利方面，Taboola提供現代化的工作環境，配備電動升降桌與人體工學椅，並設有大面積休憩區、全天供應零食與飲料的Open Bar，以及桌球與PS5等休閒設施。企業文化方面，Taboola創辦人暨執行長Adam Singolda提倡透明與扁平化管理，每兩週舉行全員大會，讓全球同仁可匿名提問，並獲得高層即時回應。

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