房貸緊縮、央行第七波信用管制 北市仍有建案快賣完

大陸建設在北市信義路四段、安和路口附近推出的預售案「耑岫」為例，基地面積僅222坪，訴求疫後住宅新型態。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即使房貸仍緊縮、央行第七波信用管制持續籠罩，北市仍有預售案快要完銷。慕樺廣告總經理黃毓玅表示，去年919央行第七波信用管制實施後，整體房市買氣的確受到衝擊，甚至進入個案表現階段。

她認為，尤其地點、建商品牌、建案規劃設計等多項突出的建案，即便小基地，目前仍有高資產族群願意買單，以大陸建設在北市信義路四段、安和路口附近推出的預售案「耑岫」為例，基地面積僅222坪，訴求疫後住宅新型態，並將公共設施分流、分層，分布在1樓、10樓、13樓以及頂樓。建築規劃則邀請全球知名的荷蘭OMA建築事務所透過堆疊山丘呈現、公設則由法國JLD操刀。

請繼續往下閱讀...

而且23層的建物光是戶型就規劃超過30種，像是20坪適合在家工作的單身人仕、40坪可以自由定義，適合日常生活、工作和休閒。66坪則設有熱炒廚房，適合家庭居住。

根據內政部實價網最新揭露，該預售案目前至少有42筆實價，其中頂樓戶單價最高，每坪約220.8萬元，而已揭露戶別中，將近8成總價在七千萬元以內。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法