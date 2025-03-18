晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

走著瞧4月轉列一般板 搶攻全球人口第4大市場

2025/03/18 18:35

走著瞧董事長鄭勝丰表示，未來將持續投資研發，打造市場正迫切需要的AI防詐技術與落地應用。（記者方韋傑攝）走著瞧董事長鄭勝丰表示，未來將持續投資研發，打造市場正迫切需要的AI防詐技術與落地應用。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐App Whoscall開發商走著瞧（6902）今日舉辦「改列上市前業績發表會」，可望於今年4月成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司，除了持續深化東南亞、東北亞、歐美市場的業務能量，也即將攜手印尼電信商，搶攻全球人口第4大市場，預計今年轉虧為盈，成為開啟連續獲利的元年。

走著瞧目前運用自有防詐資料庫與AI技術，提供消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務，在超過10年的全球佈局之下，以新經濟軟體為主要業務，海外營收佔比近50%，涵蓋東南亞、東北亞、歐美市場，期待繼續帶動更多台灣的新創公司，在國內資本市場的支持下加速成長、進軍國際。

展望2025年，管理層看好集團營運能夠踩穩重回高速成長軌道的步伐，旗下消費者防詐、企業端防詐、金融科技服務等3大業務版圖都能擴大成長。由於軟體業的特性是前期固定投入高，在營收成長時，成本增加的幅度遠低於營收成長，因此在業績達到關鍵規模，以及利用AI持續提升營運效率下，獲利表現可望顯著改善。

走著瞧董事長鄭勝丰表示，未來將持續投資研發，打造市場正迫切需要的AI防詐技術與落地應用，同時深耕現有市場，並積極拓展東南亞、歐美的新市場，實現全球佈局，成為真正的「防詐日不落集團」。此外，公司也將不斷創新商業模式、開拓消費者防詐、企業端防詐、金融科技以外的全新場景，為股東創造更大價值。

根據美國資安廠商Gen Digital調查，詐騙佔網路威脅（cyber threat）的比例已從2020年的3成飆升至2023年的9成，顯示詐騙正在翻轉傳統資安產業版圖。對此，走著瞧執行長郭建甫指出，隨著數位轉型與AI快速發展，詐騙型態也從傳統模式演變成更具威脅性的現代化詐騙，走著瞧憑藉著領先的技術能力，已取得產業先機，迎來龐大的商業機會。

郭建甫說，旗下AI軟體以科技大廠的大型語言模型作為核心，並結合公司獨有的多元防詐資料庫與跨場景的落地應用服務，不斷提升AI判斷能力。這種透過落地應用強化AI模型的機制有助於推動AI進化，逐步實現更高效、更準確的防詐效果，使數位信任真正成為AI時代的重要基礎建設。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財