走著瞧4月轉列一般板 搶攻全球人口第4大市場

走著瞧董事長鄭勝丰表示，未來將持續投資研發，打造市場正迫切需要的AI防詐技術與落地應用。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐App Whoscall開發商走著瞧（6902）今日舉辦「改列上市前業績發表會」，可望於今年4月成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司，除了持續深化東南亞、東北亞、歐美市場的業務能量，也即將攜手印尼電信商，搶攻全球人口第4大市場，預計今年轉虧為盈，成為開啟連續獲利的元年。

走著瞧目前運用自有防詐資料庫與AI技術，提供消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務，在超過10年的全球佈局之下，以新經濟軟體為主要業務，海外營收佔比近50%，涵蓋東南亞、東北亞、歐美市場，期待繼續帶動更多台灣的新創公司，在國內資本市場的支持下加速成長、進軍國際。

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展望2025年，管理層看好集團營運能夠踩穩重回高速成長軌道的步伐，旗下消費者防詐、企業端防詐、金融科技服務等3大業務版圖都能擴大成長。由於軟體業的特性是前期固定投入高，在營收成長時，成本增加的幅度遠低於營收成長，因此在業績達到關鍵規模，以及利用AI持續提升營運效率下，獲利表現可望顯著改善。

走著瞧董事長鄭勝丰表示，未來將持續投資研發，打造市場正迫切需要的AI防詐技術與落地應用，同時深耕現有市場，並積極拓展東南亞、歐美的新市場，實現全球佈局，成為真正的「防詐日不落集團」。此外，公司也將不斷創新商業模式、開拓消費者防詐、企業端防詐、金融科技以外的全新場景，為股東創造更大價值。

根據美國資安廠商Gen Digital調查，詐騙佔網路威脅（cyber threat）的比例已從2020年的3成飆升至2023年的9成，顯示詐騙正在翻轉傳統資安產業版圖。對此，走著瞧執行長郭建甫指出，隨著數位轉型與AI快速發展，詐騙型態也從傳統模式演變成更具威脅性的現代化詐騙，走著瞧憑藉著領先的技術能力，已取得產業先機，迎來龐大的商業機會。

郭建甫說，旗下AI軟體以科技大廠的大型語言模型作為核心，並結合公司獨有的多元防詐資料庫與跨場景的落地應用服務，不斷提升AI判斷能力。這種透過落地應用強化AI模型的機制有助於推動AI進化，逐步實現更高效、更準確的防詐效果，使數位信任真正成為AI時代的重要基礎建設。

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