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台灣債券ETF規模亞洲第一 櫃買：穩定配息強化市場韌性

2025/03/18 18:10

櫃買今日舉行「櫃買永續債暨ETF論壇」，點出台灣債券ETF市場規模已是亞洲第一大。圖左四為櫃買董事長簡立忠、左一為櫃買總經理陳麗卿。（記者陳永吉攝）櫃買今日舉行「櫃買永續債暨ETF論壇」，點出台灣債券ETF市場規模已是亞洲第一大。圖左四為櫃買董事長簡立忠、左一為櫃買總經理陳麗卿。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕外資今年以來賣超台股逾五千億元，櫃買中心董事長簡立忠今日信心喊話，櫃買債券ETF市場規模逾3.1兆，持續穩居亞洲第一、配息穩定的現金流有助於強化台灣資本市場韌性。

「櫃買永續債暨ETF論壇」今日登場，簡立忠指出，永續發展債目前已發行214檔、發行金額共6200億元，持續創下新高，過去四年每年發行金額都超過1千億元，其中去年一年就發行53檔、1492億元，發行檔數及金額雙雙創下單一年度新高，他表示，企業善用永續發展債，可以作為永續轉型的工具，現在櫃買推出美元計價平台，加掛美元的債券ETF，可滿足投資人對外幣投資的新契機。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台灣債券ETF規模為亞洲第一大，前三大債券ETF發行公司市占率皆超過20%，過去三年債券ETF市場規模每年增加一兆元，去年台股ETF市值創下單一年度成長最高的一年，投資台股相關ETF的受益人佔整體ETF受益人的75%，顯示台股ETF相當受到國人歡迎。

國泰投信董事長張錫表示，主權AI成為科技新戰場，未來大國競爭將更加劇烈，AI提升生產力有助降低勞力成本，可望進一步抑制通膨。張錫強調，台股至2030年前都是多頭市場，短期可能會因關稅議題而有波動，主要是去年相關AI股票漲幅可觀，漲多拉回也是正常，預期到5月多、股東會旺季開始及第一季財報發布，股市就能回升。

黑石財經執行長温建勳認為，在不確定因素一一成真後，台積電短期反而已利空出盡，即使台積電「被增加」投資金額至2000億美元，也不用擔心這些談判語言，「台積電的韌性，超乎想像」。以外資今年普遍預估台積電每股純益約60元來看，本益比剩下16倍，長線投資資金可分批進場。

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