台積電擴大赴美投資有無影響 郭智輝：輝達一定在台灣

立委質詢關切，美國總統川普上任後祭出關稅政策，是否影響輝達在台灣設立研發中心及後續投資計畫。經濟部長郭智輝答詢說，「輝達一定會在台灣」。（路透）

〔記者李文馨／台北報導〕美國總統川普上任後祭出關稅政策，加上台積電近日赴美擴大投資，國民黨立委廖先翔今（18日）質詢關切，此舉是否影響輝達（NVIDIA）在台灣設立研發中心及後續投資計畫。經濟部長郭智輝答詢說，這兩者沒有正相關，「輝達一定會在台灣」；行政院長卓榮泰說，其他主要大廠在台的投資計畫持續進行。

立法院今天繼續進行施政總質詢。廖先翔質詢指出，美國川普政府曾拋出揚言對台晶片課徵100%關稅，詢問政府是否進行沙盤推演，若美方對台提出不合理關稅，台灣如何因應，而輝達在台設立研發中心計畫是否受阻或延宕？

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卓榮泰答詢說，任何國家在平衡貿易上會採取不同經貿手段，美方關稅措施是其政策之一。我國與美目前保持平穩合理的貿易關係，雙方持續溝通，政府也已針對各種局勢沙盤推演，必要時會爭取避免不公平待遇，「外交應穩健務實，現階段不需先聲奪人或強硬表態」。

卓榮泰指出，台積電是全球性大公司，布局須考量經濟發展、國防及政經情勢，外界不應過度揣測單一因素。他強調，台積電在台既有投資計畫不會改變，其他大廠在台投資也持續進行，整體產業發展穩定推動。台積電赴美投資並非取代性問題，對台積電來說，這是如虎添翼的1000億元美金。

郭智輝也說，川普提出對台晶片課徵100%關稅，目前僅為放話，並未見具體實施方式。經濟部已針對不同情境，包括終端產品或零組件課稅方式，提A、B、C、D案各種情境評估。

對於輝達是否受台積電赴美影響，郭智輝表示，「輝達一定會在台灣」。他指出，台積電在台已有11座新廠推動，從建廠、就業到產業鏈效益持續擴大，半導體產業生態穩定發展，不會因單一企業投資決策受到影響。

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