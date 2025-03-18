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「躺著賺」！吃喝滑手機10天「爽領18萬」 歐洲太空總署實驗徵人

2025/03/18 18:18

歐洲太空總署（ESA）正在招募志願者參與實驗，受試者將在水床上躺10天。（示意圖，歐新社）歐洲太空總署（ESA）正在招募志願者參與實驗，受試者將在水床上躺10天。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕對很多人來說「躺著賺錢」是夢想，現在真的有機會實現了。歐洲太空總署（ESA）正在招募20位志願者參與實驗，受試者將在水床上躺10天，這期間可以吃飯、追劇以及使用手機，過了10天就可以拿到5000歐元酬勞（約新台幣18萬元）。

《每日郵報》報導，歐洲太空總署（ESA）公布的這項招募啟示，這項名為「Vivaldi III」的實驗，將在法國西南部大學城「土魯斯大學」（Université de Toulouse）的Medes太空診所進行。試驗目的則是為了深入觀察太空失重狀態對於人體造成的影響。這項實驗將對20名志願者進行，且僅有男性能參加。受試者將住院21天，前5天將進行基本測量，接下來的10天將躺在水床上。

根據說明，每個志願者將分到一個類似浴缸的容器，其中裝入大量液體，上面則蓋上防水布，受試者將躺在防水布上度過10天時間，期間將配合研究人員進行各種醫學實驗和科學研究，以此觀察人體在太空中接近無重力狀態下的影響。為了追求更廣泛的實驗效果，20名志願者中，有10人將以仰躺、另10人則以俯臥的方式進行實驗。

ESA進一步解釋，在這10天中，志願者在進食時必須使用浮板與頸枕輔助，在平躺的狀況下用餐。上廁所時，志願者則會被短傳的轉移到手推車上排泄，並且始終保持放鬆的姿勢。

太空診所提醒，如果有幽閉恐懼症的患者，可能不適合參加這項實驗，因為會有整整21天被關在室內無法外出。在這段期間志願者雖然不能接受外來訪客的拜訪，但只要不與實驗時程衝突，仍然可以透過手機聯繫外界親友，無論是電話或是視訊皆不受限。

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