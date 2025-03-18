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三星會長承認失去晶片技術優勢 股東會烏雲密布

2025/03/18 19:12

三星在內部會議上高層承認已經失去了技術優勢，在半導體領域尤其如此。（路透）三星在內部會議上高層承認已經失去了技術優勢，在半導體領域尤其如此。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子將於週三（19日）召開艱難的年度股東大會，主因是股東對公司未能藉助人工智慧熱潮推升營收而感到沮喪，三星成為去年表現最差的科技股之一。而在三星內部報告中，經營高層也坦承已經失去了技術優勢。

聯合執行長韓鐘熙 （Han Jong-hee） 和晶片部門負責人全永鉉 （Jun Young-hyun） 等高階主管將出席此次股東會議，會議定於上午9點開始。其他重點問題還包括減輕美國關稅影響的策略，以及如何推動新的業績成長。

在內部會議上，三星承認已經失去了技術優勢。在半導體領域尤其如此，它在輝達和其他公司所依賴的AI圖形處理單元的高頻寬記憶體 （HBM） 晶片方面落後於SK 海力士。

路透報導，董事長（會長）李在鎔在一次內部高階主管研討會上的發言記錄指出，我們的技術優勢在所有業務領域都受到了損害。

去年，三星股價下跌近三分之一，而SK海力士股價則上漲了26%。近年來，三星在代工晶片製造領域的市佔率也被台積電奪走，在智慧型手機領域則被蘋果和中國競爭對手奪走。

今年1月，三星警告，由於美國對中國實施出口限制，人工智慧晶片銷售將出現疲軟，而中國已成為其最重要的市場。這也意味著，美國可能對中國徵收關稅，這將使該公司比競爭對手面臨更大的阻力。

在股價跌至四年多來的最低點後，這家科技巨頭於去年11月啟動一項價值10兆韓元股票回購計畫。自此之後其股價已上漲7%。三星是韓國最有價值的公司，市值為2350億美元，佔韓國主要交易所總值的16%。市場數據顯示，近40%的韓國股票投資人持有三星股票。

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