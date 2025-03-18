中國銀行業亮紅燈！過去三年307家銀行「消失」

據中國官方統計，這3年有307家銀行業機構法人退出市場。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，百業蕭條、消費降級，中國的銀行業也危機重重。據統計，2024年「消失的銀行法人」有195家，而過去3年有307家銀行業機構法人退出市場。

據外媒報導，中國國家金融監管總局公布最新的數據顯示，截至2024年12月31日，中國國內現存銀行業金融機構法人為4295家。

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中國《財聯社》報導，官方數據顯示，2021年末，銀行業金融機構法人為4602家；2022年末，銀行業金融機構法人為4567家；2023年末，銀行業金融機構法人為4490家。這意味著2022年至2024年間，已經有307家銀行機構消失。其中2024年有195家銀行業金融機構法人退出。以退出數量論，創下近三年來的新高。

據報導，這些「消失的銀行」以農商行、農信社、村鎮銀行為主，據統計，2024年共有逾75家村鎮銀行被合併吸收、逾55家村鎮銀行被收購，某券商銀行業分析師表示「相信今年還會有大量小銀行被吸收合併。」

報導指出，專家表示這些中小銀行被重整或被解散，大概是中國在消化這段時間，房地產所引發起的整體金融體系性危機。在某種程度上，也反映出經濟危機跟壓力已成了隨時會爆炸的壓力鍋，不得不用這種極端快速的手法去整併，或者是讓這些中、小銀行去做消失的動作。

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