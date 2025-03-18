台北市與鴻海合作 打造AI導向智慧城市

台北市政府各局處首長18日參與台北願景館開幕活動。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕2025智慧城市展今（18）日在南港展覽館登場，台北市長蔣萬安中午在台北市政府願景館開幕活動上宣布與鴻海集團合作，在大數據中心進行更深入的資料分析和串接，要打造台北成為人工智慧導向的智慧城市。

蔣萬安今天宣布台北市政府將與鴻海合作，藉由鴻海的專業、經驗以及更強大的算力，在大數據中心做更深入的資訊分析、串接，希望運用新的技術提供市民更好的市政服務和體驗。

請繼續往下閱讀...

鴻海集團中央園區長楊秋瑾致詞時對蔣萬安說，「你選對人了」，她表示，過去大家都認為鴻海就是做生產製造，但其實鴻海在軟體方面也很強。她表示，鴻海會把一整套實際落地的技術跟能力，直接提供給台北市政府，讓市府不要走彎路，更承諾蔣萬安一定會投入更多資源，讓台北市變成全球頂尖的智慧未來之都。

台北市政府願景館。（記者林承鴻攝）

楊秋瑾說，很多企業在宣傳他們的科技非常厲害的時候，很可能還只是在「說」的階段，但鴻海已經在落地的階段，且不斷優化。鴻海累積數十年來的關鍵零組件、系統、軟體經驗，再加上近年導入AI。她強調，「跟鴻海合作不是只有跟鴻海合作」，鴻海背後有非常多強大的資源和合作夥伴，會共同來支撐台北市政府AI-Driven Smart City的施政願景。

蔣萬安說，市府非常重視AI科技發展，已經結合很多最新AI技術應用在市政上，他預告青少年情緒憂鬱協助方案預計今年底上線，社會局與社福團體合作，未來青少年上辨識網站聊天，AI可提供正確的資訊，並方便社工後續個別輔導，目前系統在最後調整中。

台北市長蔣萬安（右2）參觀鴻海集團展區。（記者林承鴻攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法