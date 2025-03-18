苦吞虧損「人留不住」 台電基層不滿逾百人另組工會

台電承擔鉅額虧損，基層不滿另組工會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電基層一百多名員工組成「台灣電力產業工會」反對政府再漲電價，台灣電力產業工會指出，台電虧損原因是政府完全排除核電，過於強推非核家園所致，但公司卻把責任推給天然氣、燃料煤價格飆升，此說法倒果為因，理事長歐子銘指出，不論增資或補貼都是納稅人的血汗錢，也只是治標不治本，公司還是要朝穩健方向營運，且虧損更導致工作環境條件下降，流動率大增，台電已淪為中華電信的培訓所。

歐子銘指出，台電本來賺錢但被經營到虧損，根本原因是政府執意於完全排除核電的能源政策，採購比台電自發再生能源價格貴 2.5 倍以上的民間綠能，並逆國際趨勢過於強硬想快速推動非核家園所致，且能源結構也過度依賴進口燃氣，發電成本居高不下。

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歐子銘批評，電價不斷調漲，先前已有增資、補貼，這都是納稅人的錢，即使立法院撥補，能源結構不調整，也只是治標不治本。他提到，台電因為虧損問題，導致員工就業環境惡化，新人留不住，中生代也被挖角，甚至不少人轉跳福利更好的中華電信，內部都形容，台電淪為中華電信的培訓所。

台灣電力產業工會更將矛頭指向「台灣電力工會」，身為台電的企業工會，但「台灣電力工會」漠視基層的反彈與不滿，對台電公司各種倒行逆施，不僅不嚴加批判，還沆瀉一氣打壓基層。台灣電力產業工會強調，部分基層另行組織，是希望讓社會聽到台電內部不一樣的聲音，「不是只有一種聲音」。

台電有2.8萬員工，絕大多數、約98%加入「台灣電力工會」，而「台灣電力產業工會」於去年初成立，目前僅一百多名員工加入。

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