昆盈看好客戶拉貨動能 AI PC換機潮助攻營運成長

昆盈看好2025年營運可望優於去年，合併毛利率目標維持4成高檔表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕電腦周邊設備供應商昆盈（2365）今天在三重總部召開法說會，管理層看好今年旗下鍵盤、滑鼠受惠於拉丁美洲與其他新興市場客戶穩定拉貨，加上AI切入邊緣裝置端帶動的PC設備換機潮，以及行車記錄器的品牌與代工業務助攻，2025年營運可望優於去年，合併毛利率目標維持4成高檔表現。

昆盈去年第4季營收2.27億元，季減14.3%、年增15.1%，其中，行車記錄器佔整體業績40%、滑鼠22.2%、鍵盤21.3%、視訊影像4.1%、喇叭3.7%、耳機2.1%、其他6.6%；合併毛利率39.2%，季減2.4個百分點、年增5.1個百分點；營益率4.3%，季減5.8個百分點、年增9.7個百分點。

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此外，由於昆盈去年第4季受惠於集團利息收入，以及部分轉投資收穫成效，皆對業外收益形成貢獻，帶動歸屬母公司業主淨利2100萬元，季減56.4%、年增509%，每股盈餘0.09元，季減59.09%、年增550%。

2024全年來看，昆盈整體營收達到9.79億元、年增27.2%，其中，行車記錄器佔整體業績34.5%、滑鼠25.3%、鍵盤23.5%、喇叭4.9%、視訊影像3.8%、耳機2.4%、其他5.6%；合併毛利率40.3%、年增2.5個百分點，營益率7.57%、年增6.71個百分點，歸屬母公司業主淨利1.43億元、年增97.6%，每股盈餘0.64元、年增93.93%。

昆盈指出，目前集團整體產品除了行車記錄器包含子公司所承接的部分代工訂單，其餘所有產品線皆為自家「Genius」品牌產品，由於微軟（Mocrosoft）已在去年推出CopilotAI助理，因此旗下鍵盤跟進規格升級，整體產品線逐步朝向高端市場移動，且價量齊揚，後續產品比重大致維持電腦周邊5成，影像產品4成。

昆盈表示，集團前10大客戶主要集中於捷克、哥倫比亞、阿根廷與中美洲地區，去年除了在既有事業地區開發新客戶，更進一步斬獲哥斯大黎加、智利、巴西、墨西哥，以及越南、菲律賓、斯里蘭卡與沙烏地阿拉伯、以色列等區域新單，且部分訂單能見度延續至今年，隨著AI後續的運用廣度、深度擴大，看好客戶拉貨動能成長。

昆盈提到，集團正在規劃AI新品，但公司業務並不涉及機器人產業領域，觀察美國政府採取的關稅措施以及烏俄、中東等區域性戰事，對往後總體經濟造成的景氣、匯率、匯率方面等波動將直接影響客戶的下單意願，倘若今年的地緣政治衝突進一步降溫，可望對集團營運表現產生增益效果，有機會進而提升成長幅度。

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