8歲男孩自創咖啡公司 年收入5百萬

伊森桑伯恩（左，Ethan Sanborn）是一位8歲的企業家，他和他的父親大衛（右）在美國電視節目中推銷適合兒童的咖啡業務「Kiid Coffee」。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名年僅8歲的美國小男孩自創咖啡品牌公司，為他自己帶來年收入15萬美元（約台幣500萬元）的佳績，更獲得美國廣播公司 （ABC）《創智贏家 （Shark Tank ）》節目贊助的一筆五位數美元的投資。

伊森桑伯恩 （Ethan Sanborn） 是一位8歲的企業家，他和他的父親大衛在上周五的電視節目中推銷適合兒童的咖啡業務「Kiid Coffee」。儘管該公司成立才一年，聯合創辦人也才小學年齡，但他們還是引起了投資人的濃厚興趣。

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Kiid Coffee於2024年4月開業，據他的父親說，伊森桑早在那之前就對商業感興趣。根據父親大衛的領英資料顯示，男孩的這種能力很可能是從父親那裡繼承來，因為大衛自己曾經創辦過幾家企業，包括2020年他出售的寵物食品調味品企業。

大衛說，兒子近年來向他介紹幾項生意，從賣檸檬水到賣神奇寶貝卡。有一天，伊森桑嚐幾口大衛咖啡後，萌生製作一種適合兒童飲用的咖啡的想法。大衛並沒有立即接受這個想法，他認為成年人一想到孩子攝取大量咖啡因就會感到厭煩。

大衛告訴CNBC Make It：「我當時想，『父母們會發瘋的。這是個糟糕的想法。』」

伊森桑說：「『如果我喜歡，別人也會喜歡的』」，而這種邏輯很難被反駁。

伊森桑和大衛嘗試了100多種不同的配方，改變脫咖啡因咖啡的種類、調味料和添加的維生素，直到他們找到感覺合適的組合。測試咖啡是在家裡的廚房裡製作，並用塑膠袋包裝起來分發給有興趣的鄰居，但伊森桑和他的弟弟仍然是主要的品嚐測試者。

根據CNBC Make It 審查的文件顯示，2024年，該產品帶來了約15萬美元的收入，並且正在將所有利潤重新投資，大衛說，他目前有另一份全職工作，並依靠三名兼職員工來幫助處理業務需求。

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