晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》容逸燊：市場關鍵轉折可能在4月初 屆時恐利空出盡

2025/03/18 15:53

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數上漲153點，成交量縮到2800億不到，創過完年後新低，市場上面都在觀望，今晚輝達GTC即將登場，黃仁勳將發表對未來AI看法，以及新一代架構晶片，目前估計，GB200上半年出貨衰減狀況，下半年會比較明顯提升，上半年在老AI部分，不管是廣達、鴻海、緯創、技嘉等AI伺服器，第1季營收可能不會有預期太亮眼表現，目前估計GB300可能在今年第3季到第4季就會開始出貨，blackwell架構的晶片，不管是散熱還是機殼問題，解決之後，GB300目前估計的效能，將會比GB200提升快50%，所以很多訂單是從今年上半年遞延到下半年。

過去一段時間沉默很久的老AI伺服器，我覺得可以去做逢低承接，畢竟第1季即將邁入尾聲，另外市場在等待的，就是禮拜四凌晨FOMC會議，預估應該不會降息，但鮑爾對未來降息的看法，通膨是不是有降低的看法，將帶動市場氣氛，美股也連續第2天反彈，目前市場都在期待FED降息，經濟上的壞消息，很容易成為降息的好消息，台股也回到22200點附近，比較明顯支撐。

目前對於台股比較好狀況，就是低檔反覆震盪打底，這週同時也是台指期結算，以及每股四巫日的結算，持續也可以注意，結算過後期貨面變化，外資期貨淨空單已經降到4萬口之下，後續值得留意，在換倉完過後的淨空單水位，目前台積電今年弱勢狀況下，讓指數比較偏弱勢，但大盤扣掉台積電，其他中小型股很多是從低檔開始轉強，今年上半年操作上，老AI、台積電供應鏈，建議稍微保守，但其他低檔已經翻揚的消費性電子，包含中國一系列救市措施，在過去比較跌深的類股，都可以去低檔逢低布局，等待如果烏餓戰爭結束，或者是FED開始鬆口，比較積極降息，將會是這波空方最後尾聲，關鍵轉折有可能會出現在4月初，也就是對等關稅，市場非常有機會利空出盡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財