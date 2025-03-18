名師解盤》容逸燊：市場關鍵轉折可能在4月初 屆時恐利空出盡

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數上漲153點，成交量縮到2800億不到，創過完年後新低，市場上面都在觀望，今晚輝達GTC即將登場，黃仁勳將發表對未來AI看法，以及新一代架構晶片，目前估計，GB200上半年出貨衰減狀況，下半年會比較明顯提升，上半年在老AI部分，不管是廣達、鴻海、緯創、技嘉等AI伺服器，第1季營收可能不會有預期太亮眼表現，目前估計GB300可能在今年第3季到第4季就會開始出貨，blackwell架構的晶片，不管是散熱還是機殼問題，解決之後，GB300目前估計的效能，將會比GB200提升快50%，所以很多訂單是從今年上半年遞延到下半年。

過去一段時間沉默很久的老AI伺服器，我覺得可以去做逢低承接，畢竟第1季即將邁入尾聲，另外市場在等待的，就是禮拜四凌晨FOMC會議，預估應該不會降息，但鮑爾對未來降息的看法，通膨是不是有降低的看法，將帶動市場氣氛，美股也連續第2天反彈，目前市場都在期待FED降息，經濟上的壞消息，很容易成為降息的好消息，台股也回到22200點附近，比較明顯支撐。

請繼續往下閱讀...

目前對於台股比較好狀況，就是低檔反覆震盪打底，這週同時也是台指期結算，以及每股四巫日的結算，持續也可以注意，結算過後期貨面變化，外資期貨淨空單已經降到4萬口之下，後續值得留意，在換倉完過後的淨空單水位，目前台積電今年弱勢狀況下，讓指數比較偏弱勢，但大盤扣掉台積電，其他中小型股很多是從低檔開始轉強，今年上半年操作上，老AI、台積電供應鏈，建議稍微保守，但其他低檔已經翻揚的消費性電子，包含中國一系列救市措施，在過去比較跌深的類股，都可以去低檔逢低布局，等待如果烏餓戰爭結束，或者是FED開始鬆口，比較積極降息，將會是這波空方最後尾聲，關鍵轉折有可能會出現在4月初，也就是對等關稅，市場非常有機會利空出盡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法