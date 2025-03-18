家樂福與法國鍋具品牌Ｍenastyl聯手 集點加購價99元起

家樂福明天起與法國時尚鍋具品牌Menastyl法蘭西鍋聯手，祭出「小額換購」機制，喊出換購門檻最低，每款鍋具皆可以99元加購價入手，預估可帶動業績成長2~3成。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕零售通路集點換購戰開打，家樂福明天起與法國時尚鍋具品牌Menastyl法蘭西鍋聯手，祭出「小額換購」機制，喊出換購門檻最低，每款鍋具皆可以99元加購價入手，預估可帶動業績成長2~3成。

家樂福3月19日起至5月13日止（兌換日至5月16日止），獨家引進法國原裝進口Menastyl 鍋具（手把除外），全套共8款商品，包括：20/24/28 公分3款平煎鍋、16/20 公分2款湯鍋、28 公分炒鍋以及24公分多用途鍋及可拆式手把。

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家樂福強打「小額換購」機制，單筆消費滿500元即贈1點，每款鍋具/手把只要顧客收集到指定最高換購點數後，皆可以「99 元」超值加價購入手，最低集滿5點即可加價購獲得1款鍋具，全套限量8萬個。

家樂福並首創線上虛擬超市遊戲，19日推出「家有超市」線上遊戲，家樂福會員從家樂福APP首頁進入遊戲，化身超市店長，親手經營專屬賣場，透過解派訂單並完成任務來提升等級。

每當等級達到解鎖門檻，超市內的隱藏商品區將開啟，可接收的訂單任務也會增加，每次成功完成訂單並累積積分，即可獲得遊戲內的 「扭蛋獎勵」，最高有機會免費獲得Menastyl鍋具。

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