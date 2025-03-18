2025智慧城市展 中華電信推交通排碳量分析、智慧燈號控制

中華電信展出智慧交通方案。（中華電信提供）

〔記者林志怡／台北報導〕「2025智慧城市展」於今日開展，中華電信今年以「數位韌性、智慧驅動、永續未來」為主題，展示智慧交通、AI應用、網路韌性及智慧城市等4大領域，其中智慧交通著重於碳排放量分析及智慧號誌控制，藉由AI影像辨識即時偵測車流、調整燈號控制策略，有助於減少車流壅塞。

中華電信說明，這次「智慧交通」涵蓋「電信大數據應用於碳排放量分析」與「智慧號誌控制解決方案」2大技術應用，其中碳排放量分析利用行動信令三角定位技術，經過去識別化轉化為交通數據，以大數據分析方法進行運具辨別與旅行路徑分析，應用於城市碳排放量推估，協助交通管理單位評估減碳政策的執行績效。

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此外，「智慧號誌控制解決方案」則藉由AI影像辨識即時偵測車流動態，結合電信大數據，發展動態號誌控制策略，在交通壅塞發生前就能即時調整號誌計劃，提前實施車流疏導策略，減少車流壅塞發生，降低路段旅行時間，也可以結合緊急車輛優先號誌，提升救護、救災效率。

中華電信也表示，中華電信推出自主研發「遠距智能復健指導APP」，只要使用APP拍攝復健情形，就能透過AI分析即時呈現骨架位置、角度與動作，並搭配生理量測資訊，即時回傳給遠端復健師參考，立即指導民眾執行正確復健動作與肌肉發力部位，讓民眾如同將復健師帶回家一般。

另中華電信的「智慧法律」運用AI技術為律師提供高效輔助，透過智慧OCR（Optical Character Recognition）、語音辨識（STT）、自主研發的法律大語言模型，自動整理律師與當事人的訪談內容、提取關鍵法律資訊、生成法律文件，計畫未來擴展應用於交通事故、離婚、一般訴訟之訴狀生成。

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