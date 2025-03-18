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中信金今年股利以現金為主 配發率可望維持6成

2025/03/18 15:31

中信金控法人說明會由中信金控總經理暨發言人高麗雪主持。（記者李靚慧攝）中信金控法人說明會由中信金控總經理暨發言人高麗雪主持。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）2024年獲利再創新高，EPS達3.64元，今年會配發多少股利？中信金總經理高麗雪今日表示，實際的配發金額，須待下個月董事會才會討論，但在考量整體資本規劃、投資人期待、相對平衡等前提下，會向董事會建議，參照近幾年「6成上下」的配發率規劃，且以現金為主，市場預期可達2.1元上下。

中信金今（18）日舉行法人說明會，對外說明2024年營運概況及經營績效。中信金2024年稅前盈餘880.9億元，累計稅後盈餘為720.3億元，稅後股東權益報酬率（ROE）16.39%，稅後資產報酬率（ROA）為0.86%，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元。金控及銀行2024年獲利雙雙創下歷史新高，台灣人壽則受惠於資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達28%。

中國信託銀行2024年合併稅後盈餘達494.2億元，創歷年新高，主要受益於存放款動能穩健成長，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡消費金額成長、法人金融及個人金融業務皆表現亮眼，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較2023年成長20%。中信銀行2024年之合併逾期放款比率為0.49%，逾期放款覆蓋率為331%，資產品質穩健。

保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型保單銷售。在投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，累計稅後獲利較2023年成長73%。

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