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義隆電：Q2因關稅能見度低 看好下半年優於上半年

2025/03/18 15:32

義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕觸控IC廠義隆電（2458）因美國總統川普大打關稅戰的影響，下游客戶提早拉貨，帶動首季淡季不淡，義隆電表示，由於川普有意在4月進行「對等關稅」，關稅議題存在不確定性，第二季訂單能見度不高，不過，今年整體PC/NB產業成長性優於去年，下半年有望由商務機種啟動一波換機潮，下半年表現有望優於上半年。

義隆電看好今年AI PC與PC/NB換機潮，首季因客戶為避免關稅紛擾提早拉貨，淡季不淡，雖有關稅問題干擾，但今年整體PC市場可望優於去年，目前PC與NB市場庫存水位低，下半年隨著各款PC與NB新機上市，加上微軟Windows 10將於10月停止支援，有望帶來新一波換機需求。

義隆電預估，觸控板、指向裝置與指紋辨識IC等產品今年持續增溫，至於電子書、車用相關新品亦開始貢獻營收，ADAS（自動駕駛輔助系統）產品去年已成功切入台灣電動巴士市場，第二季起出貨動能進一步上揚，對於今年全年展望正向。

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