雲豹能源轉投資EQUICK聯手Mizuno 打造全日本最輕E-Bike

雲豹能源總經理趙書閔（右二）表示，轉投資EQUICK聯手日本Mizuno，打造全日本最輕E-Bike。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕低碳交通工具風行！綠電概念股雲豹能源（6869）轉投資智慧電動單車品牌EQUICK 今 （18）日宣布與日本百年運動品牌Mizuno聯手推動永續、運動、時尚的生活態度，展示結合AIOT科技與綠色出行的電動自行車概念款，未來更將打造全日本最輕的E-Bike。

隨著全球淨零趨勢興起，低碳生活備受矚目，永續發展成為產業核心焦點，各國政府將淨零轉型列為關鍵戰略，積極推動電動車等低碳交通工具普及以降低碳足跡。雲豹能源表示，2024年轉投資智慧電動單車品牌 EQUICK以來，突破減碳數據整合的限制，並結合「自發自用綠電、智慧儲能與高效節能技術」，創新開創低碳交通新模式，推動永續價值的實踐。

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雲豹能源總經理趙書閔表示，EQUICK與日本百年運動品牌Mizuno聯手，不僅提升電動自行車層次，更是集團拓展全球永續市場的突破性進展。未來將深化EQUICK在再生能源、企業減碳領域的應用，結合集團太陽能、儲能與綠電交易優勢，開發更多低碳交通與能源整合方案，協助企業實現減碳目標，推動低碳產業全面升級。

她也說，EQUICK以輕量化與高效能著稱，車架內嵌智慧晶片如同單車大腦，能根據地形與騎乘習慣自動調整動力、變速與助力，並透過無線傳輸技術連接前輪動力系統，取代傳統線控打造僅8公斤的簡潔車身；同時，採用全台首創Type-C充電與磷酸鋰鐵電池，續航力達70公里；未EQUICK與Mizuno的合作不排除在日本進行生產、製造與技術開發，推動全日本最輕的E-Bike，進一步實現技術創新與市場佈局。

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