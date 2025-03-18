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2025年智慧城市展開展 台灣大推「次世代電動車娛樂體驗」

2025/03/18 15:32

台灣大哥大展示「次世代電動車娛樂體驗」。（記者林志怡攝）台灣大哥大展示「次世代電動車娛樂體驗」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕「2025年智慧城市展」今日開展，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閩指出，今年公司不只展示「次世代電動車娛樂體驗」，增進電動車車載電腦的利用，提供車主更好的影音及遊戲體驗，這次也推出「家用儲能服務」，讓住家可以搭配時間費率，調控用電時段。

林東閩指出，台灣大哥大在去年展示3倍充充電技術，並於同一年率先獨家取得認證，後續也積極推動「Taiwan Modility」戰略，整合「聯網」、「內容」與「充電」等3大核心，今年在展覽中示範「次世代電動車娛樂體驗」，讓車輛聯網不再只是為了通訊，還能提供車主更好的影音及遊戲體驗。

此外，林東閩提到，電動車是未來交通運輸發展的主流趨勢，也會進一步推動綠色能源及智慧城市發展，目前台灣電動車銷售量、車種選擇也越來越多元，但車主購車後，往往需要逐一訂閱、處理各項服務，台灣大哥大以一站式邏輯提供各項體驗服務，也讓電動車的車載電腦能夠得到更順暢地利用。

林東閩說，台灣大哥大旗下的MyVideo是台灣首家提供車用資訊娛樂系統的OTT影音平台，用戶在電動車中可以享受MyVideo AI創新應用的個人化觀影體驗，還可結合KKBox等高品質娛樂內容，將車輛打造為專屬影音包廂，再加上MyCharge服務，打造無感充電體驗。

針對電動車充電，林東閩表示，各家電動車充電服務百家爭鳴、各有優點，台灣大哥大集結電信天賦，選出最佳點位服務車主，企業服務事業群則長期耕耘車聯網，目前台灣大也是車聯網領域市占率第一名的電信科技公司，未來也會在此一背景下，更進一步帶來與車廠更深度的聯動。

台灣大哥大展出「家用儲能服務」。（記者林志怡攝）台灣大哥大展出「家用儲能服務」。（記者林志怡攝）

林東閩也指出，台灣大哥大這次展出「家用儲能服務」，結合電信科技服務、儲能設備與MyCharge電動車充電服務，讓住家可以搭配時間費率，自主調配用電時段，在離峰時段儲存電力，高峰時釋放使用，削峰填谷、節省電費，並有效提升家庭能源使用效率。

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