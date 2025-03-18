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中鋼4月、Q2盤價開平高盤 電磁鋼擬反制中國傾銷

2025/03/18 15:23

中鋼今天開4月與第二季盤價。（記者林菁樺攝）中鋼今天開4月與第二季盤價。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕受到美國鋼鋁政策影響，歐美鋼價堅挺，亞洲鋼市則溫和上漲，中鋼（2002）今天開出4月與第2季盤價，產品有平盤或每噸漲500至600元不等；中鋼提到，防堵中國低價傾銷的「熱軋」鋼品，財政部已於3月11日正式展開調查，後續「電磁鋼」等中鋼也考慮再提貿易救濟措施。

中鋼指出，美國貿易擴張法232條款對所有國家鋼鋁產品更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近3成，鋼廠熱軋出廠價已突破每公噸1000美元、漲勢明確，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力；4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。

中國發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡，中國寶鋼、鞍本4月平板類產品以平盤開出，越南台塑河靜新盤熱軋每公噸上漲20美元，全球鋼市持續加溫。

原物料行情方面，目前鐵礦砂價格持平在每公噸100到105美元，煤礦價格則在175到185美元區間盤整。

中鋼先前為強化防堵中國低價鋼品，展開反傾銷措施，財政部關務署3月11日公告對中國大陸產製進口熱軋正式立案展開調查，有助穩定國內鋼市秩序。中鋼今指出，電磁鋼等仍有傾銷之虞，後續也會提出必要的貿易救濟措施。

中鋼考量市場出現向上氛圍；美國關稅新政對下游產業影響各異，針對4份月盤及第2季季盤產品以平高盤開出，同時續推多元配套方案。

最新調整價格部分，月盤產品冷軋鋼捲、熱軋鋼板、鋼捲每噸調漲500元、熱軋鋼捲漲600元，其餘平盤。季盤部分，熱軋鋼板、鋼捲與冷軋鋼捲每噸漲500元，棒線每噸漲600元，其餘開平盤。

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