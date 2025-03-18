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百度副總裁13歲女兒「開盒」網爆 網友憂：不敢再用百度

2025/03/18 15:34

百度副總裁謝廣軍。（翻攝自網路）百度副總裁謝廣軍。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國媒體報導，日前百度副總裁謝廣軍的13歲女兒在社群媒體上，與網友討論韓星相關問題時發生爭執，隨後竟在社群平台「開盒」（即非法取得並公開他人隱私資訊）網友的個人隱私與家庭資訊。事件衝上熱搜，謝廣軍也為此在微信朋友圈上發文道歉，稱「深感愧疚」，不過這也引發網友擔憂百度洩露用戶數據，砲轟「用百度產品，想透明人生」。

綜合中國媒體報導，謝廣軍13歲的女兒在微博網名為「你的眼眸是世界上最小的湖泊」（下稱「眼眸」），自2024年以來，多次在飯圈「開盒」素人，行為頗受爭議。

日前，一名孕婦網友在社群平台上對韓國藝人發表評論，卻遭該藝人的粉絲謾罵侮辱，網友「你的眼眸是世界上最小的湖泊」（以下簡稱眼眸）和其他該藝人的粉絲還在網上曝光了該孕婦網友的個人資訊，並辱罵和騷擾該孕婦網友的家人。

有其他網友發現，「眼眸」自2024年以來多次在飯圈「開盒」一般人，被曝光信息包括真實姓名、身份證號、個人手機號及歸屬地等，有人提醒「眼眸」這些行為違法。「眼眸」則表示自己不在中國境內，不怕報警。而她的IP顯示人在加拿大。

據報導指出，多名網友翻出「眼眸」以往發布的訊息發現，其真實名字為「謝安迪」，她曾發布一張在職證明，稱自己父親月收入22萬元（人民幣）。在職證明截圖顯示，其父親「現任職務為百度副總裁」。此外，「眼眸」還曾在微博發布過一張收貨截圖，顯示收貨人為「謝廣X」。

網友翻出「眼眸」曾發布一張在職證明，稱自己父親月收入22萬元（人民幣），其父親「現任職務為百度副總裁」。（翻攝自網路）網友翻出「眼眸」曾發布一張在職證明，稱自己父親月收入22萬元（人民幣），其父親「現任職務為百度副總裁」。（翻攝自網路）

消息曝光後，在網上引起軒然大波，中國網友紛紛質疑百度洩露用戶個人資訊。3月17日，針對網上質疑，百度副總裁謝廣軍在微信朋友圈發表「道歉聲明」，表示其13歲的女兒在網上與人爭執，情緒失控下把海外社群網站上的他人隱私訊息發布在自己的帳號上，進而導致自己的個人訊息也被曝光，引發大量負面言論擴散，「作為父親，未能及時教會她尊重、保護他人及自己隱私，深感愧疚，向所有受影響的朋友鄭重道歉」。

百度副總裁謝廣軍在微信朋友圈發表「道歉聲明」。（翻攝自網路）百度副總裁謝廣軍在微信朋友圈發表「道歉聲明」。（翻攝自網路）

不過，網友們並不買單，留言砲轟稱「人肉他人，不怕遭報應嗎」、「用百度產品，想透明人生」、「官方都不回應，是默認這個行為嗎」、「這不是第一次了吧？而且她怎麼拿到的權限？」、「這個應該查查是不是違規登錄了百度的帳號數據庫查到的訊息，如果有就涉及職務犯罪了，這可不是一個道歉能擺平的了。」

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