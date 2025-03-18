蘋果猛吹尚未就緒的AI功能 「鐵粉」格魯伯怒批將重創信譽

被稱作蘋果「鐵粉」的格魯伯（John Gruber）最新發文警告，蘋果大肆宣傳尚未準備就緒的新人工智慧（AI功能，此舉損害了該公司的信譽。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕iPhone製造商蘋果最近推遲了高級Siri功能推出的時間至2026年，分析師認為，新的時間安排可能會對iPhone銷售產生一些影響。但被稱作蘋果「鐵粉」的格魯伯（John Gruber）最新發文警告，蘋果可能面臨了比川普關稅和iPhone銷量疲軟更嚴峻的問題，那就是蘋果大肆宣傳尚未準備就緒的新人工智慧（AI）功能，此舉損害了該公司的信譽。

《MarketWatch》報導，格魯伯3月12日在其Daring Fireball部落格上發文說：「說『損害』都說輕了。這簡直就是在揮霍信譽。這不是蘋果的錯，是公司內部的決策者造成的。」

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蘋果去年6月在WWDC開發者大會上首次宣傳Apple Intelligence的AI功能，承諾將推出更具情境感知能力的Siri語音助手。例如，朋友可以通過簡訊告訴你他們的地址，你可以讓Siri將該地址添加到朋友的聯繫資訊中，Siri會讀懂你想幹什麼。蘋果在去年9月份推出新款iPhone系列時，進一步宣傳了Siri的增強功能。

接下來，蘋果又透過廣告宣傳這些功能，例如在一則廣告中，一名女性要求Siri告訴她幾個月前在某家咖啡館遇到的某人的名字。

格魯伯在文章中質問：「是誰決定在WWDC主題演講中宣傳這些功能，並承諾他們將在未來1年推出，而當時這些功能還處於非常不完善的狀態，甚至無法在受控環境中向媒體演示？」

文章說：「3個月後，又是誰決定蘋果應該加大力度，並在一則電視廣告中宣傳這些功能，還將他們作為iPhone 16系列的賣點，這可不是什麼普通產品，而是蘋果的掌上明珠，是讓整個行業羡慕的產品系列，而在眼下這個節點，這些功能仍然處於如此不完善的狀態，甚至可以說是完全不能用的狀態，以至於仍然無法向媒體演示？」

格魯伯指出，蘋果在各種iPhone 16廣告中宣傳了尚未推出的Siri功能，而這些功能現在可能要「等到iPhone 17系列發布幾個月後」才能準備就緒。

格魯伯表示，蘋果並不總是以值得信賴著稱。1997年當賈伯斯（Steve Jobs）回歸蘋果時，該公司已經避免了破產，但「信譽已經完全破產」。賈伯斯努力重建起信任，做法就是一次次按照承諾的時間交付產品。

在AI熱潮興起的初期，當其他公司在財報電話會議上數十次提及AI時，蘋果執行長庫克曾為該公司更為低調的做法進行了辯護，他在2023年8月與分析師舉行的電話會議上表示：「我們傾向於在產品要上市時才宣布消息，這是我們的行事風格。」

但蘋果去年預告的高級Siri功能尚未準備好推向市場，格魯伯指出，蘋果對這些功能的展現更像是「概念影片」，而不是產品演示。

格魯伯接著討論了《財星》（Fortune）雜誌的一篇舊報導，該報導描寫了賈伯斯對MobileMe的失望。MobileMe是2008年推出的一項電郵服務，但未能像宣傳的那樣運作，報導稱，賈伯斯批評員工損害了蘋果的聲譽。

格魯伯懷疑蘋果這次是否也舉行了類似的會議。但據《彭博》報導，蘋果的Siri主管確實與員工舉行了一次會議，稱這種推遲令人難堪，部分原因是蘋果先前已花時間向公眾展示了這些功能。

對於格魯伯的長期粉絲來說，他最近的這篇發文令人震驚。粉絲法瑞納（Nick Farina）在X上寫道：「我訂閱Daring Fireball已經23年了，他從未對蘋果提出過如此嚴重的批評，這篇文章讀起來像是一篇訃聞。」

而繼《彭博》和其他媒體3月7日報導，蘋果證實高級Siri推遲的消息後，蘋果股價上週累計下跌10.7%，跌幅是「科技七雄」中表現第二差的特斯拉的2倍多。蘋果股價在上週5個交易日中有4個交易日下跌，只有上週五（3月14日）上漲。

但一些蘋果的多頭仍然堅定看好該公司。Wedbush分析師艾夫斯 （Daniel Ives）3月14日寫道：「羅馬不是一天造成的，蘋果的AI戰略也不會一蹴而就，但這種策略的種子已經隨著Apple Intelligence開始形成，並將在未來幾年改變蘋果吸引消費者的敘事角度。」

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