中國瘋傳北京別墅降價3.4億元 掀起網友熱議

中國北京朝陽區一處別墅，近來瘋傳從9000萬人民幣降價到1500萬人民幣。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京朝陽區建案「東山墅」，近來瘋傳有一處別墅從9000萬人民幣（約新台幣4.1億元）降價到1500萬人民幣（約新台幣6844萬元），一口氣少了7500萬人民幣（約新台幣3.42億元），引起中國網友關注。

從中國微博可以看到，這間3層樓的別墅佔地面積為503.73平方公尺（約152坪），而且位置相當不錯，過一條馬路就能走到朝陽公園，無論是去國貿中心、新城區望京、北京首都國際機場，也都只要15至30分鐘車程。

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不過，別墅卻從原先報價的9000萬人民幣「此時此刻直接降價到1500多萬」，在消息傳出後，有房地產業界人士連忙跳出來澄清，指稱應該是「降了1500萬」而不是「降到1500萬」。

然而，中國網友隨即踢爆這間別墅其實是凶宅，除了興建時發生工安事件釀成6死3傷慘劇，還曾有劫匪闖入砍殺屋主導致1死2重傷，所以才會賣得那麼便宜。網友認為，那些房仲業者應該是擔心「東山墅」其他別墅受到影響，這才急著想掩蓋事實。

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