智慧城市AI發展 蔣萬安舉市政3應用 林欽榮提與輝達合作

台北市長蔣萬安18日在2025智慧城市展的台北市政府願景館致詞。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕2025智慧城市展今（18）日在南港展覽館登場，台北市長蔣萬安與高雄市副市長林欽榮分別代表北高兩個主辦城市在開幕式致詞。蔣萬安強調台北市率先全國制定使用人工智慧的作業指引，並將AI應用於多個市政服務；林欽榮則數度提及高雄與NVIDIA輝達合作，最後更邀請來賓20日到高雄參加「亞洲最大的智慧城市展」，競爭智慧城市領域領先地位意味濃厚。

蔣萬安致詞表示，他鼓勵北市府的同仁大膽嘗試結合AI人工智慧推動市政及服務，去年發布的使用人工智慧作業指引確保AI技術應用的安全性，包括確保個人隱私、避免不當言論等，並舉1999市民熱線、119話務系統、青少年情緒憂鬱協助方案導入AI的應用方案，要打造台北成為Founder Friendly City（創業者友善城市）及AI Driven Smart City（人工智慧驅動智慧城市）。

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林欽榮致詞時先是提及高雄市長陳其邁在San Jose（美國加州聖荷西）跟NVIDIA執行長黃仁勳討論高雄正在做的AI應用，接著馬上介紹20日將移師南台灣的高雄智慧城市展，他說明高雄不僅有展覽，更有5個路線，國內外嘉賓可實地體驗高雄在智慧城市和解決方案方面的成果。

林欽榮說高雄市府在半年前就跟NVIDIA、中華電信等單位合作，目前正積極推動「高雄智慧主權AI燈塔計畫」，強調這是未來每個城市都必須要做的事情，希望能率先為台灣打造第一個生成式的多模樣態AI平台，並要求34個局處全部都要加入，解鎖各自的數據進行整合，並有陽明交大和清華大學的學術支持。

蔣萬安則舉台北市民熱線1999結合AI為例，過去話務人員同一時間要接聽、要記錄、要搜尋、回覆，需要耗費很長的時間，也需要大量的人力，但1999結合AI後，當民眾打電話進來，語音可以馬上轉換成文字，更精準地找出可以即刻回覆市民的資訊，大幅縮短反應時間。

蔣萬安也預告，市府即將推出青少年情緒憂鬱協助方案，未來青少年可以上服務網站聊天，透過AI提供適當的資訊，同時也方便社工後續就個案輔導。此外，台北市消防局也結合AI，加速救援派遣時間，運用AI技術，在接到民眾撥打119後，能馬上分析出需要多少人力、設備、該派遣哪一個小隊即刻前往現場，能大幅縮短黃金救援時間。

蔣萬安說，希望在各項施政推動上都能夠結合人工智慧，很高興透過智慧以及淨零城市展與各個國家、不同的城市相互交流共同進步。

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