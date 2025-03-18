中資滲透台灣信用卡系統 郭智輝：已開罰217萬元

傳出一家疑有中國官方背景的中資企業，繞道來台承接銀行「信用卡核心系統」升級專案，引發國安危機疑慮。經濟部長郭智輝今（18）日證實，經調查該企業具中資背景，已依「兩岸人民關係條例」開罰新台幣217萬元。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕近期傳出一家疑有中國官方背景的中資企業，繞道來台承接國泰世華銀行「信用卡核心系統」升級專案，引發國安危機疑慮。對此，經濟部長郭智輝今（18）日證實，經調查該企業具中資背景，已依「兩岸人民關係條例」開罰新台幣217萬元，但仍暴露出現行金融監理制度的漏洞。

立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。林楚茵指出，近期一家表面註冊於新加坡的公司，實際由中國財政部屬下機構持股控制，企圖進入台灣信用卡核心技術領域；中資企業透過層層控股，試圖滲透台灣金融核心系統，影響信用卡與壽險產業等金融行業，恐成資安重大漏洞，並要求金管會、經濟部及數位部加強審查機制，防堵紅色供應鏈入侵，確保國家金融安全。

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郭智輝表示，經調查證實該企業具中資背景，已依「兩岸條例」開罰217萬元，但仍暴露出台灣現行金融監理制度的漏洞。

不過，林楚茵質疑，台灣既然是科技大國，為何在關鍵金融系統上卻仰賴外資，甚至讓紅色供應鏈有機可乘？她建議數位部與金融機構協作，強化國內供應鏈發展，確保台灣可自製核心金融系統，減少對中資企業的依賴。

對此，金管會主委彭金隆回應，目前已要求金融業者針對資通安全加強監管，並對高風險供應商進行更嚴格的審查。未來將跨部會合作，盤點金融機構供應鏈，防止中資透過代理或收購方式滲透，確保台灣金融資安無虞。

林楚茵強調，資安即國安，金融監理不應有漏洞，政府應該加速建立更嚴格的供應鏈安全審查機制，以維護台灣金融體系的獨立與安全。

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