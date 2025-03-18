中、韓不銹鋼冷軋鋼品 財部公告繼續課徵反傾銷稅5年

財政部公告，對中國及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，對自中國及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅第2次落日調查案，財政部於今（18日）公告，自即日起中國及韓國所有製造商或出口商按現行核定反傾銷稅率38.11％及37.65％繼續課徵反傾銷稅，為期5年。目前我國課徵反傾銷稅案件共10案，其中8案都有中國涉案。

關務署說明，我國自2013年8月15日起對自中國及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，原案申請人燁聯鋼鐵股份有限公司及唐榮鐵工廠股份有限公司於2024年2月19日提出繼續課徵申請，2024年8月7日公告進行第2次落日調查，經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且經濟部綜合分析評估，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯負面效果，因此按現行核定稅率繼續課徵。

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近年中國產品持續低價傾銷全球，現行我國課徵反傾銷稅案件共10案，其中8案都有中國涉案，包括：毛巾、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、特定鋁箔以及平面印刷用版材。另，財政部11日公告，對中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，最快6月下旬決定是否課徵臨時反傾銷稅。

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