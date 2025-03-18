晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

汽車巨頭奧迪重傷！一口氣大裁員7500人 重災區曝光

2025/03/18 12:43

奧迪無預警宣布大裁員，預計在2029年之前裁員7500人。（資料照，路透）奧迪無預警宣布大裁員，預計在2029年之前裁員7500人。（資料照，路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球汽車市場競爭激烈，德國福斯集團（VW）子公司奧迪（Audi AG）無預警宣布大裁員，預計在2029年之前裁員7500人，以降低營運成本增加競爭力，奧迪強調，裁員不會影響生產線，主要針對間接部門，期望能盡快達成每年節省10億歐元（約新台幣358億元）的中期目標。

綜合外媒報導，奧迪首席執行長德爾納（Gernot Döllner）於17日對外表示，奧迪必須變得更快、更靈活且更高效，以應對全球市場的變化與挑戰。

奧迪工會與公司在過去幾個月進行談判磋商，最終取得共識，奧迪首批裁員將達6千人，預計在2027年完成，接著到2029年底之前，再裁掉1500個工作崗位。

奧迪集團人力資源總監羅斯（Xavier Ros）指出，這次裁員針對「間接部門」，不會影響主要生產部門。奧迪表示，此次裁員約佔該品牌德國員工總數的14%。

報導中也提到，奧迪為福斯集團子公司，近年受到中國汽車商崛起、內需不足及關稅增加等不利因素衝擊，奧迪在2023年的全球交付量下降12%，其中在中國市場表現不佳，影響品牌整體業績，在德國本地的銷售量更是嚴重暴跌21%，遠遠落後主要競爭對手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財