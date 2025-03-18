汽車巨頭奧迪重傷！一口氣大裁員7500人 重災區曝光

奧迪無預警宣布大裁員，預計在2029年之前裁員7500人。（資料照，路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球汽車市場競爭激烈，德國福斯集團（VW）子公司奧迪（Audi AG）無預警宣布大裁員，預計在2029年之前裁員7500人，以降低營運成本增加競爭力，奧迪強調，裁員不會影響生產線，主要針對間接部門，期望能盡快達成每年節省10億歐元（約新台幣358億元）的中期目標。

綜合外媒報導，奧迪首席執行長德爾納（Gernot Döllner）於17日對外表示，奧迪必須變得更快、更靈活且更高效，以應對全球市場的變化與挑戰。

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奧迪工會與公司在過去幾個月進行談判磋商，最終取得共識，奧迪首批裁員將達6千人，預計在2027年完成，接著到2029年底之前，再裁掉1500個工作崗位。

奧迪集團人力資源總監羅斯（Xavier Ros）指出，這次裁員針對「間接部門」，不會影響主要生產部門。奧迪表示，此次裁員約佔該品牌德國員工總數的14%。

報導中也提到，奧迪為福斯集團子公司，近年受到中國汽車商崛起、內需不足及關稅增加等不利因素衝擊，奧迪在2023年的全球交付量下降12%，其中在中國市場表現不佳，影響品牌整體業績，在德國本地的銷售量更是嚴重暴跌21%，遠遠落後主要競爭對手。

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