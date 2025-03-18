李嘉誠賣港口引發中方不滿 傳北京啟動調查

香港首富李嘉誠。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，中國政府部門近日已開始調查香港首富李嘉誠的長江和記實業出售海外港口業務交易，有跡象表明，北京對這家香港企業集團在美國施壓下剝離巴拿馬業務的行動感到不滿。

《彭博》報導，知情人士透露，中國國家市場監督管理總局在內的多家機構已接到中共高層的指示，要研究這筆交易是否存在潛在的安全漏洞或反壟斷違規行為。

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長江和記日前宣佈將43個港口出售給美商貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，入帳190億美元（約新台幣6279.4億元），美國總統川普（Donald Trump）大讚這筆交易是「美國收回巴拿馬運河的象徵」。

由於李嘉誠出售的港口均位於中國和香港以外的地區，因此仍不清楚中方要採取什麼手段來阻止這筆交易。知情人士則表示，北京對交易的審查不一定代表當局隨後將採取任何行動。不過，這種規模的交易通常都會引起中國和其他國家監管機構的注意。

針對報導，貝萊德拒絕置評；長江和記未回應。中國市場監管總局和港澳事務辦公室同樣沒有回應。

對於這次令人意外的港口出售，投資人普遍表示歡迎，認為這是香港首富在面臨愈來愈多政治審查和貿易壁壘下，退出相關業務一次有利可圖的途徑。

但現在中方的不滿有可能擾亂這筆交易，港澳辦上週轉發了《大公報》連續發表的評論文章，嚴厲批評李嘉誠的企業集團在美國施壓下「卑躬屈膝」。

李嘉誠的港口交易也引發香港一些知名政治人物隱晦的批評，曾在2012年到2017年擔任香港特首的梁振英週一（17日）在臉書（Facebook）發文稱，「沒有祖國的商人只會淪為沒有父母被人欺凌的孩子」。梁振英雖然沒有直接點名李嘉誠或長江和記，但他批評「有些香港商人」誤信商人無祖國，以為一切在商言商，將商業利益擺在國家利益之上。

香港特首李家超今（18）日出席行政會議前也談到這一事件，李家超受訪時表示，這一問題的廣泛討論反映出社會對此事的關注，這些問題值得認真關注。

值得注意的是，儘管面臨來自北京的壓力，但實際上長江和記只有12％的收入來自中國和香港的業務，其餘大部份來自歐洲、北美和澳洲。

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