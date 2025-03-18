I人照過來！2025年最適合內向者的10大高薪工作揭曉

放射科醫師被視為最適合內向者的高薪工作之一。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕內向I人（I，Introvert）在求職時可能面臨額外挑戰，但這不代表外向E人（E，Extrovert）在每個職位上都佔有優勢，有求職平台最近就整理出2025年最適合I人的10大高薪職業，其中放射科醫生（Radiologist）高居榜首，其年薪中位數高達35萬3960美元（約1177萬元新台幣）。

《富比世》報導，儘管有近40%的美國人認為自己是內向者，但在職場上，外向者的表現通常更吃香。不過好消息是，高薪工作並非外向者的專利，許多高薪的職業同樣看重內向者的獨特優勢。

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和大眾的普遍認知不同，內向並不等於「害羞」或「社交焦慮」，報導指出，內向者有5大特徵，分別是：「內向者通常會從深入思考和安靜反思中獲得能量」、「在說話前會徹底處理資訊，仔細思考後才會表達」、「擅長長時間集中注意力，需要專注的工作」、「在安靜的環境中才能發揮最好表現」以及「多聽少說，會先觀察再做回應」。

根據求職平台Resume Genius的最新報告，有10大高薪工作相當適合內向者，不僅能提供符合內向者特質的工作環境，還能讓內向者發揮天生優勢，專注在獨立作業上。

以年薪高低排列，首先是放射科醫生、年薪中位數35萬3960美元，再來依序是自然科學經理（Natural Sciences Manager）16萬9120美元（約562.6萬元新台幣）、電腦與資訊研究科學家（Computer and Information Research Scientist）的15萬7160 美元（約522.8萬元新台幣），以及物理學家與天文學家（Physicist and Astronomer）的14萬9530美元（約497.4萬元新台幣）。

電腦硬體工程師（Computer Hardware Engineer）14萬7770 美元（約491.6萬元新台幣）、軟體開發人員（Software Developer）13萬8110 美元（約459.4萬元新台幣）、電腦網路架構師（Computer Network Architect）13萬3930 美元（約445.5萬元新台幣）。

精算師（Actuary）13萬2500美元（約440.8萬元新台幣）、生物化學家與生物物理學家（Biochemist and Biophysicist）12萬310 美元（約400.2萬元新台幣），以及作業研究分析師（Operations Research Analyst）9萬5600美元（約318萬元新台幣）。

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