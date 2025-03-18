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台灣金聯再推百戶平價宅 最低總價台中商圈套房299萬

2025/03/18 11:26

台灣金聯再推100戶平價宅，最低總價為台中漢口商圈套房299萬元。（台灣金聯提供）台灣金聯再推100戶平價宅，最低總價為台中漢口商圈套房299萬元。（台灣金聯提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯平價宅活動邁入第15年，今年再推出100件平價宅，自3月20日至4月21日止提供申購，為期33天。台灣金聯新任董事長宮文萍表示，今年每坪單價較2024年實價登錄略低8%，總價千萬元以下物件有40件，尤其在六都還有不到千萬元物件可選擇，最低總價為台中市漢口商圈11.02坪套房售價299萬元，最低單價為桃園龍潭百年大鎮108.51坪售價1314萬元、每坪12.1萬元，即日起可在台灣金聯官網（http://www.tamco.com.tw）搜尋看屋。

宮文萍強調，今年推出的平價住宅由去年88件增加到100件；每坪平均單價較2024年實價登錄均價略低，價格實惠；提高六都物件比率至84%；六都均有不到千萬元的物件可選擇；增加捷運宅案件數至15件；延長履約期限至120日，方便籌措資金等六大特色，以回應民眾購屋的強烈需求，這就是台灣金聯辦理平價住宅活動的初衷。

宮文萍指出，平價宅活動能夠舉辦15年而愈來愈受歡迎，主因「平實的修繕、簡化的程序、無議價的煩惱」，並提供四大保證「產權清楚、非輻射屋、非海砂屋、非事故屋」，讓民眾買得安心、住的放心。也因為價格平實，讓利回饋，加上申購方式簡單、明確，可避免不必要的人為炒作議價，對平抑房價有一定的示範作用。至於未來是否限無自用住宅者購買？宮文萍說：「我們會來研究。」

她表示，今年平價宅活動與子公司力興、力寶採聯合銷售方式辦理，全部100件產品類型涵蓋透天厝、公寓大廈、套房、事務所等，可滿足民眾多元居住需求。以區域分布，六都占了84件，其中北北桃有52件；以全部物件售價分析，1000萬元以下占40件，而位於宜蘭縣、台北市、桃園市、新竹市、台中市、高雄市等區域物件，每坪平均單價均低於2024年實價登錄。今年最低總價為台中市漢口路四段套房只要299萬元，在台北市重慶北路二段套房935萬元、新北市景平路套房635萬元等在千萬元以下，也非常具有吸引力。

至於深受民眾歡迎的捷運宅，宮文萍說，今年精選15件距離捷運站500公尺內（含共構宅）的捷運宅，其中共構宅計5件，4件位於中和新蘆線的菜寮站，1件位於文湖線的內湖站，另10件距捷運站步行距離僅約500公尺以內，依序為雙北8件、高雄2件。

另，宮文萍也推薦以下具有亮點的物件，包括：台北市中正區廈門街二房含車位品味生活宅、松山區南京三民四房車電梯華廈、內湖區文德捷運一樓平車庭院三房；新北市中和景安捷運站低總價套房；桃園龜山區大湖一路美宅，近長庚商圈鬧中取靜，及中壢區環西路二房小資宅；台中市則有漢口商圈高樓低總價套房；台南市成大生活圈學區套房及高雄市鳳山區立德街鬧區大樓，對首購族、換屋族相當值得參考。

台灣金聯表示，今年活動持續推出「成交送商品提貨券、期限內履約加碼送住宿券、完成登記抽好禮」等好禮回饋民眾，120日內履約完成送交屋完成禮6萬元商品提貨券外，並加碼贈送台中鳳凰酒店及台東知本金聯世紀酒店住宿券。若提前於90天內完成者，商品提貨券則提高至10萬元；另申購成功的民眾皆可參加3萬元商品提貨券30份抽獎；所有物件以定價申購免再加價、免仲介費、免代書費，可至少減省總價約2%仲介費及過戶代書費。

台灣金聯指出，有意購買者可在3月20日起至4月21日，持身分證件親洽該公司、各業務處，或線上填妥申請書後掛號郵寄該公司、各地業務處，並同時繳交相關要約保證金3萬元及登記手續費1千元，完成申購登記手續，且每人不限申購乙戶；同一物件若有多人登記也不必競價，採抽籤決定，未抽中者無息退還3萬元保證金；若有多人登記購買，則訂在4月30日統一集中於總公司辦理公開抽籤決定買主。

台灣金聯董事長宮文萍宣布推出100戶平價宅，3月20日起受理申購。（記者鄭琪芳攝）台灣金聯董事長宮文萍宣布推出100戶平價宅，3月20日起受理申購。（記者鄭琪芳攝）

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