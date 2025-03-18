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焦點股》英濟：新題材受買盤青睞 股價大漲

2025/03/18 11:25

英濟1月每股虧損0.03元、年減433%。（英濟提供）英濟1月每股虧損0.03元、年減433%。（英濟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕系統整合暨製造服務商英濟（3294）持續開發營運新題材，繼去年推出AI穿戴產品、股價大漲之後，今年開始初步產出雷射光機，再次受到市場主力青睞，今日盤中股價大漲，截至上午11時9分暫報38.5元，漲幅5.91%，成交量2649張。

英濟目前已經斬獲客戶給予的雷射光機設計專案，開發體積小於1cc的光學空間掃描模組並嵌入穿戴式裝置，與軟體整合後運用於工業自動化、虛擬實境、遊戲製作等場域，管理層看好相較於以往的光學雷達，雷射光機具備體積輕巧的優勢，且用途同為空間偵測，應用能力卻進一步提升。

從基本面來看，英濟去年營收43.12億元、年增4.1%，毛利率15.2%、年增1.7個百分點，營益率0.168%、年增1.288個百分點，歸屬母公司業主淨利7562.3萬元、年增105.86%，每股盈餘0.575元、年增157.5%，而今年1月英濟每股虧損0.03元、年減433%。

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