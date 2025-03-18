晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普提名鮑曼擔任Fed監管副主席 華爾街慶賀

2025/03/18 11:26

川普提名現任聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）擔任Fed監管副主席。（路透）川普提名現任聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）擔任Fed監管副主席。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）今（18日）任命聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman），擔任Fed新任監管副主席。

川普今稍早在社交媒體平台Truth Social發文宣佈，Fed理事鮑曼將擔任Fed新任監管副主席，稱鮑曼自2018年起擔任Fed理事會成員，在通膨、監管和銀行業務方面擁有豐富的專業知識。

川普還表示，過去4年來，美國經濟一直管理不善，現在是時候做出改變了，並指鮑曼擁有完成這工作的「專業知識」，其堅信，美國一定會達到國家歷史上前所未有的經濟高度。

對於川普的提名，鮑曼表示感謝，稱她將「採取務實的監督和管理方式，建立透明和鼓勵創新的銀行監管框架。」

鮑曼擔任Fed新任監管副主席，受到華爾街的歡迎，美國銀行業界一般相信，鮑曼對銀行業界的態度，將較上一任監管副主席巴爾（Michael Barr）友善，對銀行資本要求也較為寬鬆。像是高盛（Goldman Sachs）執行長索羅門（David Solomon）日前在接受媒體訪問時表示，業界樂見鮑曼獲任命，認為鮑曼擔任Fed新任監管副主席，將有助於銀行向前發展，履行銀行應有職責。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財