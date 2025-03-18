川普提名鮑曼擔任Fed監管副主席 華爾街慶賀

川普提名現任聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）擔任Fed監管副主席。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）今（18日）任命聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman），擔任Fed新任監管副主席。

川普今稍早在社交媒體平台Truth Social發文宣佈，Fed理事鮑曼將擔任Fed新任監管副主席，稱鮑曼自2018年起擔任Fed理事會成員，在通膨、監管和銀行業務方面擁有豐富的專業知識。

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川普還表示，過去4年來，美國經濟一直管理不善，現在是時候做出改變了，並指鮑曼擁有完成這工作的「專業知識」，其堅信，美國一定會達到國家歷史上前所未有的經濟高度。

對於川普的提名，鮑曼表示感謝，稱她將「採取務實的監督和管理方式，建立透明和鼓勵創新的銀行監管框架。」

鮑曼擔任Fed新任監管副主席，受到華爾街的歡迎，美國銀行業界一般相信，鮑曼對銀行業界的態度，將較上一任監管副主席巴爾（Michael Barr）友善，對銀行資本要求也較為寬鬆。像是高盛（Goldman Sachs）執行長索羅門（David Solomon）日前在接受媒體訪問時表示，業界樂見鮑曼獲任命，認為鮑曼擔任Fed新任監管副主席，將有助於銀行向前發展，履行銀行應有職責。

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