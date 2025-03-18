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藥華藥治療PV新藥Ropeg 獲得巴西藥證

2025/03/18 10:27

藥華藥公告，旗下新藥Ropeg已獲巴西衛生部衛生監督局（ANVISA）核准用於治療真性紅血球增多症（PV）。圖為藥華藥經營團隊。（資料照） 藥華藥公告，旗下新藥Ropeg已獲巴西衛生部衛生監督局（ANVISA）核准用於治療真性紅血球增多症（PV）。圖為藥華藥經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥（6446）今（18）日公告，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）已獲巴西衛生部衛生監督局（ANVISA）核准用於治療真性紅血球增多症（PV），宣告Ropeg正式進軍拉丁美洲市場，進一步拓展全球業務版圖。

Ropeg為藥華藥自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球多國核准使用於成人真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，包括美國、日本、中國和歐洲等主要市場，各地患者用藥人數持續穩定增加。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg已獲得多國PV藥證，本次Ropeg獲巴西PV藥證為拓展拉丁美洲市場的第一步。巴西是全球PV患者數量排名前三的國家（不包括歐洲），也是美洲地區僅次於美國的第二大商業市場，更是拉丁美洲第一大國。根據市場研究推估，拉丁美洲約有10餘萬PV患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊（Hydroxyurea, HU）、干擾素、JAK2抑制劑等。本次Ropeg獲得巴西藥證，將市場版圖更進一步擴大到拉丁美洲，使全球銷售布局更加完整。

藥華藥2023年授權國際藥廠Pint-Pharma GmbH（以下簡稱Pint）於拉丁美洲地區之阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯進行Ropeg的藥證申請與商業化銷售，並已依照規劃正式啟動Ropeg於巴西的上市銷售及行銷活動。

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