比特犬又咬人！飼主恐為惡犬傷荷包 各國罰金一次看

比特犬兇猛，在全球多地傳咬人甚至咬死人的相關事件。比特犬示意圖。（擷取自中國社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕近日台北市一隻比特犬跳車咬傷停等紅燈的機車騎士，而且是 11天內二度傷人，引發關注；在美國也曾有7旬婦人被比特犬咬死。據報導，由於比特犬攻擊性極強，不少國家特地專門加強法律規範，萬一有人遭遇惡犬攻擊，裁罰也各不同。

綜合媒體報導，農業部多年前公告，比特犬是「具攻擊性寵物」之一，出入公共場所或公眾得出入之場所時，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引及配戴口罩。依照《動物保護法》，攻擊性寵物出入公共場所沒有採取適當防護措施，將罰3萬到15萬元。載運犬貓若未採取有效防護措施，依照《台北市動物保護自治條例》可罰2千到1萬元。自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，禁養前就存在的犬隻可透過登記繼續飼養，若於2023年3月1日前未辦理寵物登記者，即違反動物保護法第36條第3項規定。

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在美國，比特犬咬人事件層出不窮，各年齡層都發生過，甚至有人被咬死，雖然聯邦政府並未針對特定品種狗隻頒布法令限制，約40個州及上千個城市與近300個美軍基地均管制包含比特犬在內的某些攻擊型犬隻品種。

全美各州對惡狗咬人的法律規範不同。在加州，若犬隻咬傷人、飼主恐面臨最高500美元（約新台幣1.6萬元）罰金。如果是凶猛犬種咬傷他、飼主恐面臨最高1000美元（約新台幣3.2萬元）罰金。紐約州規定，如果飼主放任犬隻咬傷他人，造成嚴重身體傷害，可能面臨最高1500美元（約新台幣4.9萬元）民事罰金。如果犬隻先前曾展現危險性，飼主卻仍放任犬隻，導致他人被嚴重咬傷，飼主可能面臨3000美元（約新台幣9.8萬元）罰金，或被處以90天監禁或兩者併罰。

日本政府未明文規定禁止飼養的犬隻品種，僅有地方政府依照自治條例針對特定犬隻飼養進行管制。以札幌市為例，包含秋田犬、土佐犬、牛頭㹴等十多種犬隻都被列為管制犬隻，飼主須遵守規定，將犬隻飼養在籠內，若飼養在柵欄內，出入口也需上鎖。

根據日本環境省的家庭動物等飼育與保管標準規範，狗主人在室外遛狗時必須使用狗繩，並注意遛狗的地點和時間。因此，在日本難以看到未被牽繩的犬隻。

英國政府官網公告4種攻擊性犬種被明令禁養，包括比特犬、日本土佐犬、阿根廷杜告犬及巴西菲勒犬。法律禁止犬隻進入特定場所或地點需隨時繫上狗繩，或在公共場合戴上嘴套等。根據1971年訂定的「動物法」和1991年「危險犬法案」，犬隻咬傷人，最高可處1000英鎊（約新台幣4.2萬元）罰金，咬人的犬隻最重可能被沒入或人道銷毀。

去年澳洲也發生比特犬攻擊主人，但因不受控而遭警方擊斃。澳洲各州對犬隻管控有所不同；其中，布里斯本為例，2017年通過動物地方法規包含比特犬、日本土佐犬、巴西非拉狗、阿根廷杜告犬、加納利犬都屬被禁止的犬隻。昆士蘭州在去年4月通過相關法律規定，狗隻攻擊他人造成嚴重傷害或死亡，飼主將會面臨3年監禁和10.8萬澳幣（約新台幣近227萬元）罰款。

香港法例第167章《危險狗隻規例》對「格鬥狗隻」、「已知危險狗隻」及「大型狗隻」的管制，比特犬及其品種的混種狗均屬於「格鬥狗隻」，屬於法律列明的比特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗4大禁犬之一，一律不得被輸入香港售賣及繁殖，違者最高可被罰款5萬元港幣（約新台幣21.2萬元）及監禁6個月。

香港的格鬥犬必須由獸醫為其進行絕育手術，格鬥狗隻在公眾地區必須戴上口罩和用一條不超過1.5公尺長的狗帶牽引，也須戴上特定的頸圈。若狗隻未以繫繩牽引或以其他方式控制，狗咬傷人後，飼主會違反狂犬病條例、觸犯刑事罪行，罰款最高1萬元港幣（約新台幣4.2萬元）。

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