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菲律賓種綠電輸台每度成本至少5.5元 郭智輝：3年後價格會大幅下降

2025/03/18 10:38

行政院長卓榮泰（右）18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，與經濟部長郭智輝（左）同台答詢，回應立委詢問有關調漲水、電價議題。（記者廖振輝攝）行政院長卓榮泰（右）18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，與經濟部長郭智輝（左）同台答詢，回應立委詢問有關調漲水、電價議題。（記者廖振輝攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕經濟部長郭智輝去年10月拋出「菲律賓種綠電輸台」，「台菲電力合作評估報告」半年後出爐，服務運輸每度成本至少5.5元。對此，經濟部長郭智輝今日於立法院受訪表示，這是以目前的科技方式算出來，是這樣的價格，實際在3年以後，這個價格會大幅下降。

經濟部長郭智輝去年10月拋出「菲律賓種綠電輸台」構想，「台菲電力合作評估報告」半年後出爐，建議台商優先在菲國設光電案場；但最受矚目的是綠電如何輸台，長期作法是台菲「鋪設跨國海纜」，但存在技術、法規、成本等三大難題需深入研究，短期為「電池船」替代，但目前商業模型也未成熟，且服務運輸每度電至少要5.5元。

郭智輝今日指出，這個是可行性評估的報告，現在看起來到菲律賓去種電或設置風電設施，是可以做的，接下來要去實地考察、調查，哪些地方可以進行這樣的計畫，目前是可行性評估收尾的時候，送電價格以目前的科技方式算出來，是這樣的價格，實際在三年以後，這個價格會大幅下降。

另外，經濟部預計兩週內決定下月起的新電價，預估整體電價平均漲幅約6％，對此，郭智輝僅說，電價調漲與否是由電價審議會來做最後決定。

近日美國亞利桑那州長郝愷悌率團訪台，除了晉見總統賴清德，也將和台積電高層及其他企業代表會晤，對此，郭智輝表示，經濟部的立場就是幫助有意願開拓市場的廠商，能夠在新的市場立足，他們想要移動的時候，幫助他們順利出海落地，如果廠商在國際市場上單獨的出發，就有可能碰到一些困難，經濟部的立場就是幫助有意願的廠商能夠開拓全球市場。

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