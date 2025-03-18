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興櫃和迅董事增補選大咖入列！ 生技、科技業加入董事會陣容

2025/03/18 09:45

和迅昨召開股東臨時會，增補選2席董事，零壹、通泰董事長入選。（和迅提供）和迅昨召開股東臨時會，增補選2席董事，零壹、通泰董事長入選。（和迅提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃再生醫療公司和迅（6986）昨日召開股東臨時會，補選及增選合計兩名新董事，使得董事會成員實力堅強，去年改選就新增北極星-KY（6550）暨正文（4906）董事長陳鴻文、精華光學（1565）董事長陳明賢，昨日改選又增加零壹（3029）董事長林嘉勳、以及通泰（5487）法人董事福豐盛投資，等於科技業、生技業老闆都加入董事會陣容，和迅表示，將借重董事團隊的專業領域達成跨領域合作與快速發展。

和迅昨同時召開董事會，通過去年財報，營業利益達1.56億元，稅後淨利達1.47億元，每股稅後盈餘（EPS）達3.2元，年增3.3倍，獲利連續三年改寫歷史新高紀錄。董事會也通過辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案，計畫在今年提出上市櫃申請案。

和迅表示，公司自創立以來始終堅守「新藥開發」與「CMO/CDMO服務」雙軌並進營運模式，以CDMO/CMO業務提供穩定現金流收入支持幹細胞與外泌體技術的研發，研發成果所創造先進製程與技術則投入客戶服務，此模式為公司在發展期內奠定穩健成長基礎。

和迅指出，2024年度除CDMO/CMO業務營收持續成長外，也達成中期營運目標的技術授權。公司在細胞生產與外泌體技術上的進展，成為2024年的重要成長動能。2024年和迅完成十公升級細胞產能與百公升級外泌體量產平台建置，並成功將技術應用拓展至委託製造、臨床治療與醫材應用等領域，充分滿足國內外客戶需求。

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