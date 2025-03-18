亂市見真章 富坦穩定月收益基金績效唯一逆轉勝

美加與美歐關稅攻防牽動全球股市震盪，貿易戰與景氣擔憂掩蓋美國通膨數據放緩利多，拖累美股表現。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕美加與美歐關稅攻防牽動全球股市震盪，貿易戰與景氣擔憂掩蓋美國通膨數據放緩利多，拖累美股表現，史坦普500指數本波回檔一度落入修正區，近一個月波段下跌超過一成，其中科技股跌勢沉重，防禦和價值股相對有守，而高評等複合債也呈現上揚，投資專家建議，想逢低承接股票又想兼顧風險者，可從股債平衡型基金切入，利用債券部位和佈局部分防禦性股票，達到預設目標。

川普日前受訪時坦言美國正經歷經濟過渡期，此言一出令外界擔憂衰退再起，其中過去兩年受追捧的科技七雄自年初高點修正逾16%，承壓最重，再看史坦普500指數其他族群，通訊科技類也下跌將近一成，但公用事業、能源、生技類股則逆勢上揚，漲幅有2.17%到4.5%不等。

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市場人士指出，此次關稅戰開打以來，資金上演和2018年川普首任總統時貿易戰時相似的情節，紛紛轉往收益型資產避風頭，可看到包括MSCI美國高股利和高評級複合債都走揚超過2個百分點，建議面對這波市場上沖下洗，用股債平衡型基金穩住核心表現，是相對簡單的佈局策略。

就國內銷售的三檔境外美國股債平衡型基金來說，在這波市場洗禮下報酬表現則是呈現兩樣情，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金這最近一個月來是唯一逆勢站在平盤以上，其餘兩檔基金單月都修正超過4%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金年初迄今上漲2.42%、一年來漲幅超過12%，皆位居同類型基金第一，三年波動風險值也是最低。

基金專家指出，即便是平衡型基金，經理團隊具備選股擇債前瞻力，才有辦法在一片跌勢中反敗為勝，分析富坦穩定月收益基金跌勢有撐的主因，在於其股債部位佈局不只廣度夠，還能提前掌握市場風向靈活調整配置標的，現階段股債配置均衡，在股權配置方面，對高股利股多所著墨，並善用混合資產加碼股權配置，也藉此掌握科技股長線潛力；債券部位顧收益和品質為前提，進而彈性調整存續期、靈活掌握各類債市機會。

其他平衡型基金的績效雖偶有超車，但富坦穩定月收益基金穩健的表現反而更受青睞，過去一年淨申購仍是居冠，銀行財管中心主管認為，除了中長期績效穩健讓客戶可以安心抱得住之外，長年來的配息表現也令客戶安心，以過去半年來說，年化配息率都還保有8%以上的水準。

境外美國股債平衡基金績效一覽（%）

基金名稱 一個月 今年來 一年 波動風險 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 美元A（Mdis）股 0.13 2.42 12.21 10.68 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 -4.40 -1.32 9.75 12.19 安聯收益成長基金 AT 累積 （美元） -4.55 -1.74 9.59 11.37

資料來源：理柏資訊，績效台幣計價截至2025/3/14，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。製表：記者吳滋雅。

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