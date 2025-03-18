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黃金市值創新高 勝過蘋果、輝達等9家科技股票總值

2025/03/18 16:28

黃金市值已突破20兆美元，是世界上最有價值的資產。（資料庫）黃金市值已突破20兆美元，是世界上最有價值的資產。（資料庫）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的關稅戰引發全球經濟不確定性，推動現貨黃金價格上漲，在上週五盤中觸及3004.99美元歷史高點。數據顯示，現在黃金市值已突破20兆美元（約新台幣659.5兆元），是世界上最有價值的資產，單一檔黃金的價值，其餘蘋果等9大科技公司的總市值也無法抗衡。

據報導，在過去的13個月中，黃金的市值增加了7兆美元（約新台幣230兆元），目前市值達20.17兆美元（約新台幣662.8兆元），黃金名列世界上最有價值的資產第1名，其餘9種資產合併，總額將達19.6兆美元（約新台幣646.3兆元）。

數據顯示，世界上最有價值的資產或個股前10大，第1名為黃金、市值為20.176兆元，第2名為蘋果公司、市值為3.149兆美元（約新台幣103.8兆元），第3名為輝達、市值為2.82兆美元（約新台幣93兆元），第4、5名為微軟和亞馬遜、市值各為2.815兆美元（約新台幣92.6兆元）、2.054兆美元（約新台幣67.7兆元）。

第6名為Alphabet、市值1.99兆美元（約新台幣65.63兆元），第7名為白銀、市值為1.95兆元（約新台幣64.3兆元），第8名是Saudi Aramco、市值1.674兆美元（約新台幣55兆元）。第9名是Bitcoin、市值1.651兆美元（約新台幣54.4兆元），第10名是Meta Platforms、市值1.496兆美元（約新台幣49.1兆元）。

專家指出，從歷史上看，美元走強意味著金價下跌，但這項相關性在2024年出現了。近幾個月以來，黃金一直被視為比特幣的替代品，市場的波動導致大量資金流入黃金。

此外，隨著美國財政赤字支出接近每年2兆美元，且通貨膨脹持續高漲，讓投資者紛紛撤出債券市場。加上2024年央行購買黃金將超過1000噸，是近年推升黃金價格持續走揚的原因。

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