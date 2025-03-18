若馬斯克失寵會怎樣？彭博專欄曝商業巨頭與川普共事的結局

外媒直言，如果馬斯克對於川普的利用價值開始消退，將面臨巨大損失。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普在第一個任期初期，也曾與多位商界巨頭共事，但最後乎是不歡而散。正當川普總統想二返白宮，億萬富豪馬斯克既出錢又出力，川普回歸後，馬斯克在川普政府中發揮著重要作用，被部分觀察人士稱「聯合總統」。

《彭博》專欄作家丹寧 （Liam Denning） 指出，馬斯克干政後面臨了一系列挫折，多數美國人對馬斯克及DOGE也持負面看法，這時期恰逢川普的支持率也出現令人不安的下降跡象。因此，市場正在關注，倘若馬斯克在川普面前失寵，會發生什麼事？

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根據《RealClearPolitics 》數據顯示，川普第二任就職時的淨支持率為6.2%，但如今已降至-0.7。最新民調數據卻顯示，川普上任剛滿2個月，有超過7成的美國人憂心「川普關稅戰衝擊經濟」。

據報導，川普欣賞許多企業家的地位和商業能力，在第一任期時與多位商界領袖共事，但最後結果是雙方關係破裂，引發了一系列相當轟動的解僱及辭職事件。

舉例來說，埃克森美孚前首席執行官提勒森（Rex Tillerson）曾擔任美國國務卿，帶著他全球化的經驗和德克薩斯式的強勢風格進入政府。但一年後，就因政策分歧、與川普女婿庫希納（Jared Kushner）進行權力鬥爭，以及據傳曾私下稱川普為「白痴」而被解職。

另一例子是高盛前營運長科恩（Gary Cohn），他在國家經濟委員會主任的職位上僅坐了1年，隨後因為川普對2017年夏洛特維爾暴力事件的曖昧表態，以及在關稅政策上的失敗而辭職。

對於馬斯克來說，幫助川普卻讓自己旗下的特斯拉陷入危機，不但全美多地爆發抵制購買行動，近日丹麥退休基金也宣布，將清倉特斯拉持股、並將列入黑名單內，此舉措恐引發市場效應。

《彭博》專欄指出，特斯拉的股票不僅僅是一種金融貨幣，也已變成對馬斯克在DOGE的評價，一種類似於民意調查的即時判決。以30天變化率計算，最近市場拋售特斯拉，已超過了2022年底馬斯克收購Twitter期間拋售的數量，也是自新冠疫情爆發以來，最大幅度的拋售。

近日《紐約時報》曝光，馬斯克與國務卿盧比歐因為裁員問題翻臉大吵，過程中川普全程看戲，後來才出面緩頰。儘管川普表示，將會繼續支持馬斯克，但同時也限制了他的權力，表示各部長將負責各自部門的削減、DOGE僅提供建議。

《彭博》專欄表示，川普決定將白宮變成特斯拉的展廳，以支持馬斯克，這項舉動反而暴露了雙方關係的不穩定性。此外，川普是個反覆無常的人，如果因為福利削減等問題面臨嚴重阻力，或是遭遇經濟衰退等重大挫折，面臨壓力的川普很可能會認為馬斯克應該負責，此時2人的關係也將面臨危險。

倘若川馬兩人的關係分裂了，誰會佔有優勢？《彭博》專欄認為，川普可能會懷念馬斯克的金錢、追隨者和X上的演算法協同。此外，川普能夠將聯邦監管機構，以及自身追隨者的注意力，轉移到馬斯克的公司上，這將對任何反擊產生威懾作用。

至於馬斯克，他將自己的身份和特斯拉與川普緊密聯繫在一起，將會使得他及他的商業帝國變得脆弱，倘若這位世界首富對川普的利用價值開始消退，他將面臨巨大損失。

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