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高雄車站招商揭露高雄百貨業績 網評:三大可能變四大

2025/03/18 08:31

高雄車站商業大樓（白色）啟動招商。（記者王榮祥攝）高雄車站商業大樓（白色）啟動招商。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站商場大樓招商資料秀出2019至2023高雄百貨業績。臉書社群高雄好過日評析，相關數據呈現出「3強5中諸小」態勢，看好未來將營業的商場中，漢神凹子底深具挑戰潛力，三大可能變四大。

高雄好過日評析高雄百貨呈現「3強5中諸小」態勢，看好興建中的漢神凹子底深具挑戰潛力，未來三大可能變四大。（記者王榮祥攝）高雄好過日評析高雄百貨呈現「3強5中諸小」態勢，看好興建中的漢神凹子底深具挑戰潛力，未來三大可能變四大。（記者王榮祥攝）

好過日引述招商資料中、顧問公司整理的百貨業績數據，漢神巨蛋、漢神、夢時代（與時代百貨合計）2023業績都明顯成長，扣除這3間後、高雄其他百貨商場成長有限。

義享天地2023營業額達47.5億元，2024破50億元，有穩健往上；而大遠百、新光三越左營、SKM PARK這3家年營業額都在30多億元，圖表中沒有的義大outlet 2023營業額約45億元，這五家面積都在2萬坪以上的商場是中段班。

好過日表示，大體上，北高雄百貨成長較明顯，但位在北高雄高鐵旁的三越近年居然衰退，是較令人訝異；反倒是更北的岡山秀泰2023達12億元，2024已經到20億元，以社區型商場表現相當不錯。

2019大立精品所有精品櫃撤出轉型，許多櫃位回到漢神本館，本館進行大改裝之後業績明顯上升，遠超過大立下降的營業額，可見「強強合作」更能創造放大效應，顯示舊市區百貨不是只有衰退。

在營業額不足10億元的百貨中，大立AB館、SOGO都進行一定程度的轉型，只有三越三多店沒有動作。

好過日分析，未來高雄將要營業的商場中，漢神凹子底具有挑戰現行三強，甚至成為店王的潛力，以後的三大可能會變成四大。

鳳山Lalaport量體更大，但很難追得上四強，可能和義享天地A/B館同列於50~100億這一等級的區間。

好過日進一步高雄車站商場、約1.6萬坪「不大不小」的面積，在規劃上應仔細思量如何創造差異性。

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