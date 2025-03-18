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黃金還能再漲！瑞銀揭曉最新目標價

2025/03/18 10:10

瑞銀集團 （UBS ） 成為最新一家上調黃金價格預期的銀行，原因是全球貿易戰持續升級的可能性增加。（彭博）瑞銀集團 （UBS ） 成為最新一家上調黃金價格預期的銀行，原因是全球貿易戰持續升級的可能性增加。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀集團 （UBS ） 成為最新一家上調黃金價格預期的銀行，原因是全球貿易戰持續升級的可能性增加，分析師預計，這種局勢將持續推動投資者大量買入黃金這種終極避險資產。瑞銀分析師戈登（Wayne Gordon）和史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）在週一（17日）的報告中，將黃金未來4季的目標價，從每盎司3000美元上調至3200美元，並稱隨著貿易衝突不斷升級，更加突出黃金在不確定時期的價值儲存功能。

瑞銀指出，美國總統川普 （Donald Trump） 計劃於4月2日實施廣泛的對等關稅以及額外的特定產業關稅，這是一個迫在眉睫的風險事件，可能進一步推動市場對避險資產的需求。

現貨黃金在上週五首次突破每盎司 3000 美元這一關鍵心理門檻，此外，由於市場對美國經濟前景的擔憂加劇，交易員目前正在預期聯準會（Fed） 將進一步降息，以應對日益上升的經濟衰退風險，這也將使黃金受益。

瑞銀分析師在報告中稱：「換句話說，我們正看到市場從『川普保險』轉向『聯準會保險』」、「我們仍然認為，從長期多元化投資的角度來看，將美元平衡投資組合的約 5% 配置在黃金，是最佳選擇。」

瑞銀與其他幾家銀行一樣，在最近幾週上調了黃金目標價，麥格理集團 （Macquarie Group） 預測黃金價格在第2季將飆升至每盎司 3500 美元，而法國巴黎銀行 （BNP Paribas） 也上調預測，顯示平均價格將遠高於每盎司3000 美元。

瑞銀分析師還指出，流入黃金ETF的資金已開始顯著增加，並補充說，市場對於這類投資工具的持續需求，是推動金價進一步上漲的關鍵因素。此外，各國央行對黃金的強勁購買需求也將繼續發揮「關鍵」的結構性支撐作用。目前的市場信號顯示，各國央行的黃金購買量，可能會再次接近近年水準，每年約1000公噸。

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