香港前首富恆基地產創辦人李兆基辭世 享耆壽97歲

香港恆基兆業地產創辦人李兆基辭世。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港地產巨頭恆基兆業地產證實，有「四叔」之稱的創辦人李兆基17日辭世，享耆壽97歲。李兆基曾是香港首富，目前是香港第2大富豪，身家292億美元（約台幣9607億元），僅次於李嘉誠。

綜合外媒報導，恆基兆業地產17日表示，集團創辦人李兆基於17日黃昏，在家人陪伴下安詳與世長辭，享壽97歲。

請繼續往下閱讀...

李兆基1928年出生於廣東省順德市經營金鋪的家庭，排行第四，兄弟早夭。李兆基6歲起就在金鋪學習，接觸黃金、匯兌、外幣買賣。抗日戰爭期間，李兆基利用漂白等方法翻新舊幣獲利。

1948年，李兆基帶着1000港元隻身來到香港，開始學習做買賣。由於精通識別黃金成色，李兆基到港不足一年，透過買賣黃金賺到「第一桶金」。

1958年30歲的李兆基踏入人生轉捩點，他與郭得勝、馮景禧等人合組永業企業，轉向地產業投資。1963年再與郭、馮二人組成新鴻基企業，被稱為「三劍俠」，李兆基任副主席。1960年代，香港發生銀行擠兌及倒閉潮，又適逢十年文革，李兆基以低成本收購地皮，擴大規模。

1972年新鴻基地產上市後，三人分家，李兆基創立恆基兆業地產。1980年代開始涉足中國房地產，1993年李兆基決定由恆發斥33.6億港元，收購美麗華酒店34.78%股權，擊退以李嘉誠為首的長實與中信泰富組成的聯合財團。

李兆基累積龐大財富，曾是香港首富、亞洲首富。根據《富比士》公布2025年香港50大富豪榜，李兆基排第二，身家292億美元（約台幣9607億元），僅次於李嘉誠。

此外，李兆基對於接班早已好安排，2019年李兆基宣布辭去恆基地產主席兼總經理職務，由長子李家傑及次子李家誠接班。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法